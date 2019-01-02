ميريام فارس تبكي تأثرًا على المسرح في أول حفل لها بعد غيابها!

ميريام فارس

بعد فترة طويلة من الغياب بسبب المرض عادت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لجمهورها وأحيت مؤخرًا حفل غنائي ليلة رأس السنة الجديدة في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وارتدت فارس في لقائها الأول مع جمهورها بعد غياب أشهر جمبسوت لامع باللون الفضي، وتألقت على المسرح مُقدمة مجموعة من أغانيها.

وخلال تواجد الفنانة اللبنانية على المسرح لم تتمالك نفسها وبكت من شدة تأثرها لعودتها إلى جمهورها بعد فترة طويلة من الغياب، متوجهة لجمهورها قائلة "اشتقتلكم".

وفي الوقت الذي تأثر فيه عدد كبير من جمهور فارس بسبب بكائها مُتعاطفين معها، شكك آخرون بدموعها مُعلقين أنها تبالغ بردة فعلها فقط من أجل لفت الانتباه.

والجدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس كانت قد غابت عن جمهورها فترة طويلة وذلك بسبب مرورها بأزمة صحية لمم تكشف عن طبيعتها، وفور عودتها قامت فارس بتقديم كليب جديد حمل إسم "قومي" لتتجه بعدها إلى الحفلات وتبدأ من الإمارات.

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