نجوى كرم

تفاجأ جمهور الفنانة اللبنانية نجوى كرم بخبر مُشاركتها في حفل إعلان نوع جنين نجمة السوشال ميديا الدكتورة خلود، حيث شكل هذا الخبر صدمة كبيرة جدًا لجمهور الفنانة اللبنانية والذين وصفوا مُشاركة كرم بالصاعقة واعتبروه نوع من انواه الإهانة لتاريخها ولجمهورها.

وعبر جمهور الفنانة اللبنانية عن غضبهم عبر تعليقاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مُطالبين كرم بتوضيح الأمر وسبب مشاركتها خصوصًا ان الحفل أٌقيم ليلة رأس السنة والذي يعتبر من اهم مواسم الحفلات للنجوم، وعلق بعض النقاد والصحافيين على مشاركة كرم أن بات من الضروري لها أن تعتزل حتى لا تهين تاريخها أكثر، وأن كان من الأفضل لها لو جلست في بيتها ليلة رأس السنة على أن تُحيي حفل بهذه النوعية.

وحتى اللحظت لم ترد كرم على كافة الانتقادات والتعليقات التي وصلتها، والتي منها أن الفنانة اللبنانية باعت تاريخها وفنها من اجل المال.

والجدير بالذكر أن الفاشنيستا المعروفة بإسم الدكتورة خلود كانت قد أقامت حفل خاص لإعلان جنس مولودها الذي تنتظره قريبًا، وأعلنت خلال الحفل أنها بانتظار توأم "ولد وفتاة".

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