فيفي عبده

لم تكن البداية موفقة للراقصة الشعبية فيفي عبده 65 عامًا بعد إعلانها عودتها للرقص، حيث أحيت عبده اول حفل لها بمناسبة استقبال السنة الجديدة ليكون حفلها الأول بعد إعلان العودة.

إلا ان هذه الحفلة والبداية لم ترضي توقعات الجمور إذ اطلت الراقصة الشعبية على جمهورها بإطلالة اعتبرها العديد غير موفقة مُرتدية بدلة رقص أقرب لفستان عادي باللون البنفسجي.

كما أثارت زيادة وزنها الملحوظة والتي أثرت على لياقتها عدد كبير من التعليقات السلبية، حيث علق عدد كبير ان عبده لم تتمكن من تقديم وصلة رقص جميلة بسبب وزنها خصوصًا من ناحية البطن والذي أثر على طريقة رقصها، خصوصًا ان أكثر ما يجب أن يميز أي راقصة هو جسدها.

كما اعتبر آخرون ان عبده وصلت لمرحلة عمرية لن تستطيع معها تقديم وصلة رقص مُناسبة وأن فكرة العودة للرقص غير موفقة أبدًا وان الأفضل لها أن تعود لقرار اعتزالها احترامًا لسنها ولعدم تعرضها للمزيد من السخرية.

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