شيرين عبد الوهاب تشارك صُورة لها بأحضان زوجها حسام حبيب بمناسبة عيد ميلاده!

شاركت الممثلة المصرية شيرين عبد الوهاب صُورة جديدة لها برفقة زوجها الفنان المصري حسام حبيب بمناسبة عيد ميلاده الـ 41.

شيرين أرفقت الصُورة بتعليق "كل سنة و انت طيب يا حبيبي، و كل سنة و انت اماني و سندي ونجاحي و جاهي و مالي... بحبك، بجد كلمة قليلة على احساسي"....الجمهور بدوره وجه التهاني للفنان وزوجته وتنمى لهما حياة سعيدة.

بالحديث عن شيرين فهي شبه مُختفية عن الساحة الفنية إذ أنها بعيدة تماماً عن السوشال ميديا أما عن أعمالها فقد كان آخرها تتر مسلسل "لحم غزال" والذي حمل عنوان "وشي الحقيقي" والذي حقق أكثر من 1.6 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

شيرين كانت أيضاً قد طرحت أغنية "مش قد الهوى" منذ حوالي السنة وحققت من خلالها أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر قناتها الشخصية في يوتيوب وأكثر من 3.5 مليون مشاهدة في قناة روتانا الشركة المنتجة لأعمالها الفنية.

غياب شيرين عن الساحة لم يمنعها من أن تتواجد في قائمة الأكثر إستماعاً خلال سنة 2020_2021 بالمرتبة الرابعة بأكثر من 466 مليون مشاهدة بالرغم من شح أعمالها الفنية على عكس أغلب زميلاتها في القائمة اللواتي طرحن ألبومات غنائية.

بحسب المتداول أن شيرين تعمل على ألبومها الجديد بعد غياب دام لـ 3 سنوات بأخر عمل لها كان "نساي" والذي حقق نجاح كبير. جمهور شيرين والذي لا يزال ينتظر بفارغ الصبر كان قد أبدى إنزعاجه من الوضع الفني للفنانة ضمن اتهامات بالتقصير بحق جمهورها ومحبيها.

طلاق شيرين عبد الوهاب !

منذ أشهر عاش الوسط الفني صدمة كبيرة بعد انتشار أخبار عن انفصال شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب بعد أن سرق الأخير أموالها. وفي التفاصيل، شيرين لاحظت تلاعب في أرصدتها المصرفية وحركة غريبة غير مبررة ليتبين لاحقاً أن حسام قام بسحب مبالغ مالية من دون أن يعطي خبر لـ شيرين بحكم أنه يملك توكيل مالي منها. شيرين وبحسب صحيفة "جي بي سي نيوز" لم تلتزم الصمت هذه المرة ولم تتغاضى عن الأمر كما اعتادت أن تفعل وسارعت بطلب الطلاق وستعلن عن الأمر رسمياً قريباً. ومع تداول الخبر بشكل كبير علقت شيرين ببساطة بتغريدة جاء فيها ""السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير"!



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) November 10, 2020

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