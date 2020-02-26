نوال الزغبي تٌعلن طلاقها.. وإطلالتها تثير حديث السوشال ميديا!

حلت الفنانة اللبنانية "نوال الزغبي" أمس ضيفة على برنامج "منا وجر" من تقديم الإعلامي "بيار رباط".

وتألقت نوال بفستان جلد قصير أظهرها بشكل مثير نالت إعجاب نقاد الموضة والجمال وتمكنت من أن تصبح حديث السوشال ميديا قبل بدء الحلقة.

أهم ما جاء في الحلقة هو خبر إعلانها لطلاقها رسمياُ منذ 3 أشهر من "إيلي ديب" بعد 12 عاماً من الإنفصال والمشاكل. نوال التي هي أم لثلاث أطفال أكدت ان أولادها لن يسمحوا لها بأن تدخل أي علاقة عاطفية وسيكون وقتها لهم خلال الأيام القادمة، كما وجهت تحية لابنتها "تيا" التي تعيش مع والدها وطلبت منها أن تحب نفسها وأكدت أنها تحبها فهي في النهاية ابنتها رغم المشاكل السابقة.

خلال الحلقة تطرق الحديث مع نوال عن المشاهير العرب، وغنت الفنانة لـ شيرين عبد الوهاب والسوبر ستار راغب علامة، كما عايدت زميلتها وصديقتها الفنانة اللبنانية نجوى كرم بعيد ميلادها، وتحدثت عن علاقتها بـ نانسي عجرم وأنها إطمأنت عليها بعد حادثة الفيلا على أثر دخول لص إليها وأكدت عن دعمها الكامل لها.

المفاجئ كان رد فعل نوال الزغبي عندما رفضت الغناء للفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي"، إذ كان قد نشب خلاف صغير بينهما منذ مدة على أثر استعمال نوال نفس الطريقة في الترويج لألبومها الأخير "كدة باي" التي استعمتلها هيفاء وهبي في ألبوم "حوا" مما أشعل الحرب بين الفانز، كما أن هيفاء قامت بإلغاء متابعة نوال يعد هجوم الأخيرة على ملكة الإحساس إليسا ليعتبر أنها إتخذت موقف لصالح زميلتها إليسا.

وغنت نوال أخر إصداراتها الفنية "القوية" التي تحقق نسبة مشاهدة عالية عبر اليوتيوب ومواقع الاستماع، كما فاجأت الجمهور بغناء مقطع من أغنيتها القادمة "قلبي على قلبوا" من ألحان "زياد برجي".

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