نوال الزغبي في ورطة كبيرة بعد كشف كذبها.. والجمهور "فضيحة بجلاجل"!

يبدو أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لا تعيش أنجح فترات حياتها الفنية من بعد انتقادات لاذعة ونجاح محدود لآخر أعمالها الفنية.

منذ ساعات تم تداول فيديو لـ الدكتور فادي حلو وهو أحد القائمين على مهرجان المويكس دور والذي كانت نوال الزغبي قد اعتذرت عن المشاركة فيه منذ فترة بسبب الأوضاع في لبنان. الدكتور فادي وضح ما حصل تحديداً وجاء في تصريحه "نوال اعتذرت قبل الإنفجار بس السبب الي صرحته فيه ليس حقيقي واحنا بنحترم أراء الكل"...

وتابع فادي "شعار الحفل تكريم لـ بيروت ضمن اغاني وطنية بتعكس الأمر، بس هي رفضت وصار في إختلاف وجهة النظر لأنها طلبت تغني آخر أعمالها الفنية أغنية أرقص وهو ما لا يتلائم مع موضوع المهرجان"...

الجمهور بدوره سخر من نوال الزغبي بعدة تغريدات متداولة والتي كان منها "يا أرض انشقي وابلعيني حتى وطنيتكم مزورة لاحول ولاقوة الا بالله".. وجاء في تغريدة أخرى "الجمهور صدق انه وطنية #نوال_الزغبي هي سبب إعتذارها عن حضور وإستلام جائزة #الميوركس_دور .. أتاريها رفضت تغني أغنية وطنية وأصرت تغني #ارقص يااااادي الفضايح صاحب ومؤسس الجائزة بلسانه عن بيقول".. ووصف أحد المتابعين الأمر بـ "فضيحة بجلاجل.. تبي تسوق أغانيها على حساب لبنان"...

الجمهور صدق انه وطنية #نوال_الزغبي هي سبب إعتذارها عن حضور وإستلام جائزة #الميوركس_دور .. أتاريها رفضت تغني أغنية وطنية وأصرت تغني #ارقص 😭 يااااادي الفضايح صاحب ومؤسس الجائزة بلسانه عن بيقول 😭 pic.twitter.com/wGi8qmKiqT — Abood 🐍 (@aboodshoubaki) September 15, 2021

بالعودة لـ تغريدة نوال وقت الإعتذاء عن حضور المهرجان فقد جاء فيها التالي "لا شكّ بأنّ جائزة #الموريكس_دور تعدّ من واجهات #لبنان الحضارية، ولا شكّ بأن الإصرار على تنظيمها في #بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة. لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، على أمل أن تكون قيامة #لبنان قد أصبحت قريبة #لبنان_ليس_بخير"..

وردت من بعدها على إنتقادات طرحها لأعمال فنية خلال تلك الفترة وتصوير كليبات ومشاركة صُورة متعددة من يومياتها بـ "هيدا شغلي!!!! مش عم بحتفل!!!! متلي متل اي حدا بحاجة يشتغل وخاصة بهالظروف الصعبة!!! ويا ريت بلا آراؤكم اللي بلا طعمة وتتذاكوا علينا!!!! روحوا شوفوا كيف ترجعوا لبنان!!!! وشكرا"

للمزيد من قسم الترفيه:

هند القحطاني وفيديو فاضح تتجاوز فيه الخطوط الحمراء!

يعقوب بو شهري وانفصال سريع عن فاطمة الأنصاري.. ما القصة؟

سارة الكندري تفضح طليقها "يجيب أصحابه ويقولي زبطيهم"!!