سارة الكندري تكذب طليقها أحمد العنزي وتكشف جنسيته.. وصدمة الجمهور من عمرها الحقيقي!

سلسلة فضائح متبادلة عبر منصات التواصل الإجتماعي كانت قد اشتعلت بين الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري وطليقها الشاب أحمد العنزي.

الخلاف والذي كان قد اشتعل مع إعلان الإنفصال عن طريق المُخالعة زادت حدته منذ ساعات بعد أن شارك أحمد العنزي وثيقة الطلاق من بعد تصريحات سارة الكندري حول أن جنسيته ليست سعودية ليثبت بالوثيقة كذب ادعائها.

الصدمة كانت أن سارة الكندري شاركت وثيقة عبر حسابها أثبتت أن أحمد العنزي لا يحمل الجنسية السعودية ومسجل تحت بند "مقيم بصورة غير قانونية"، مما أثار تساؤل الجمهور حول الوثيقة الصحيحة ومطالبات بالتحقيق الفوري بالأمر من الجهات الأمنية لأن أحدهما قام بتزوير أوراق رسمية والتي يصل حكمها إلى السجن لمدة 10 سنوات.

مع تداول وثيقة الطلاق لفت نظر الجمهور السنة التي ولدت بها سارة الكندري ليتضح أنها 1996 مما يعني أنها تبلغ من العمر 25 عاماً، إذ أن معظم المتابعين كانوا يظنون أنها أكبر من ذلك بكثير ربما بسبب ملامحها أو بالتحديد المكياج الثقيل الذي تلجأ له.

أيضاً ورد في الوثيقة أن هذا هي الطلقة الثانية بين سارة الكندري وأحمد العنزي، إذ أن الأولى كانت في عام 2020 وأعادها إلى ذمته وقتها لكن لم يتطرق أي من الطرفين لذكر الموضوع وقتها.

سارة الكندري تهاجم أحمد العنزي!

سارة منذ أيام كانت قد أطلت بفيديو وهاجمت أحمد، وجاء تحديداً في هجومها "الحين صار ما ينفع اطلع مع صحابك، بس لما كنت على ذمتك كنت تقولي زبطيهم وشوفي شو محتاجين..هذا هو الرجل"!!وأثار التعليق صدمة الجمهور ليس بسبب علاقتهما فقط، بل لأن ابنتهما كانت في المركبة أثناء تسجيل سارة للفيديو مما اعتبره البعض عدم احترام واهانة للطفلة التي بينهما.

تعليق طليق سارة الكندري على الخلع!

أحمد أطل بفيديو ايضاً منذ ساعات واكد موضوع المخالعة وعلق بـ "الله يستر عليها ويوفقني ويوفقها و يفرحني ويفرحها ومابي اتكلم عن هذا الموضوع أكثر من كذا ابداً".



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