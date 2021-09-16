أميرة الناصر تعذب ابنتها من بعد تعذيب زوجها لها!

أميرة الناصر هي واحدة من الأسماء التي سببت حالة جدل كبيرة خلال الأشهر الماضية لعدة قضايا كان منها تعنيف زوجها لها.

أميرة الناصر اليوم أوقعت الجمهور بصدمة كبيرة بعد تداول فيديو لها برفقة إحدى الفتيات، إذ ظن الجمهور أن الفتاة هي ابنتها لتعلق بـ "هذي موديل فريال انا بنتي ما تطلع واذا طلعت اقص رقبتها ما عندنا بنات يطلعن بالشهرة وابوها يذبحها اذا طلعت يدها فقط وممنوع تشيل جوال بنتي"...

أميرة الناصر تابعت "وثاني شي بنتي أنا خط أحمر واقص راسها اذا تطلع بالسوشال ميديا حدها دراستها فقط جوال ممنوع.. خروج من البيت ممنوع..خرجات مع صديقات او استقبالات ممنوع.. لبس عبايات ملونة ممنوع.. كشف عن وجهها ممنوع..العادات والتقاليد مستحيل أخليها تتخلى عنها تربينا على العادات والدين والتقاليد وصعب نغيرها"...

وختمت أميرة الناصر بـ "وابوها وجدها وجدتها وعماتها وعمانها من الناس الي كل شي عيب وحرام وممنوع انها تشيل الغطاء عن وجها والخروج مع والدها وجدها فقط"..

الجمهور والذي كان مصدوماً من تعليقات أو بالأحرى تصريحات أميرة عن حياة ابنتها أطلق عدة تعليقات كان منها "هالمعتوهة الحين حتى لو انها تثير الجدل كيف ممكن تستعمل موضوع كذا وتهدد بالقىَل وكأنه شي عادي وطبيعي لبنتها"...

وجاء في تغريدة أخرى "سبحان الله يوضح من طريقة الكتابه انها جاهله يعني م تعرف تكتب اكيد بتكون جاهله بكلشي شوفوا كيف العادات والتقاليد ذابحتهم لدرجة انهم عادي يقتلون عيالهم عشانها!!واقسم بالله م همها الدينن كثر العادات والتقاليد لان الدين م فيه قتل"...

هالمعتوهة الحين حتى لو انها تثير الجدل كيف ممكن تستعمل موضوع كذا وتهدد بالقىَل وكأنه شي عادي وطبيعي لبنتها !!!! pic.twitter.com/JuHyBb0P3R — So? (@_soamii) September 16, 2021

وتابع أحدهم "بنتها ما تطلع اصلا لانها متفشله من امها فيه امهات المفروض ياخذون عيالهم منهم لانهم ما احترموا نفسهم عشان يحترمون عيالهم ويربونهم كويس كان الله في عون عيالها ، تدور اثارة جدا على راسهم"..

أميرة الناصر والتعنيف!

يذكر أن أميرة الناصر كانت قد كشفت تعرضها للضرب والعنف الشديد من زوجها مشعل الخالدي، واثار انفصالهما حديث السوشال ميديا إلا أنها عادت له بعد أيام بسبب حملها لتبدأ من بعدها مسيرة إثارة الجدل بينهما عن طريق تعليقات وفيديوهات وصفها الجمهور بالمقرفة والتي كان منها تقبيلها وشمها لـ جربان زوجها بعد أن خلعهما.

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