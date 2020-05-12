نانسي عجرم حاضرة في برنامج ديني!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو لفتاة أندونيسية تغني أغنية نانسي عجرم الشهيرة "يا طبطب" في أحد البرامج.

الصدمة ليست بأن أغاني نانسي موجودة في أندونيسيا فمن المعلوم أن الفنانة لها جمهور هناك وفي باقي الدول الأجنبية، بل كانت الصدمة أن البرنامج كان دينياً فكيف قدمت الفتاة هذه الأغنية الراقصة في البرنامج!، مع العلم أن أداء الفتاة حقق أكثر من مليون مشاهدة في غضون أسبوع تقريباً.

اللي عرفته من التعليقات ان البرنامج ديني والبنت قدمت أغنيه ياطب طب 😭 pic.twitter.com/tql38kZu54 — Majeda (@majedasc) May 10, 2020

الجمهور كانت له عدة تعليقات من بينها "لا أحد من الفرقة يعرف معنى هذه الأغنية!" وأضاف آخر "الأغنية ليست دينية بل تروي قصة حب بين إثنين، لا يجب ربط كل شيء عربي بالدين الإسلامي".

من جهة أخرى، كانت قد أطلقت نانسي تتر مسلسل "سكر زيادة" والذي حمل عنوان "العمر"، وتمكنت من تحقيق أكثر من مليون مشاهدة عبر قناتها الشخصية في يوتيوب إضافة إلى ملايين المشاهدات عبر فيسبوك، وانستجرام وسط تصدر الأغنية التصويتات في إستفتاءات الحسابات الفنية.



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