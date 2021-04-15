صابر الرباعي يحتضن غادة عادل الملطخة بالدماء..وينهال بضرب هذا الشاب!

حل الفنان التونسي صابر الرباعي ضيفاً على برنامج المقالب 5 نجوم والذي يتشارك في تقديمه كل من النجم مصطفى قمر، الممثلة غادة عادل، الممثل كريم فهمي، الممثلة نور، والنجم محمد الشرنوبي.

فكرة المقلب كانت تعتمد على سباق رالي بين سيارة يتواجد فيها صابر ونور ومصطفى قمر وسيارة يتواجد فيها غادة عادل برفقة أحد الشبان. السباق يبدأ بطريقة طبيعية حتى تحدث المصيبة وترتطم سيارة غادة بالحائط بعدما حدث تلامس مقصود بسيارة صابر الرباعي.

الشاب كان أول من خرج من السيارة وبحادث مُدبر تم إشعال نار خلفه على شكل انفجار تيار كهربائي، ومن بعدها خرجت غادة وهي ملطخة بالدماء لتبدأ بالصراخ وتطلب من الرباعي أن يعتني بأولادها اذا توفيت.

المقلب لم يتوقف هنا، بل تواجد شقيق الشاب الذي حُرق بالنار في المكان واتجه نحو صابر المتهم الأول بالحادث بغاية ضربه إلا أن الأخير تمكن من تهدئة الأمر بدايةً حتى عاد الشب مجدداً للهجوم بعد أن حطم السيارة التي بداخلها صابر لينقض الأخير عليه ويطرحه أرضاً ويأخذ العصا من يده.

في هذه اللحظات كانت غادة قد عادت مجدداً لحلبة السباق برفقة مصطفى قمر ويكشفا المقلب أمام صابر الذي حاول أن يضرب قمر عن طريق المزاح.

بالحديث عن البرنامج، فقد أعلن مصطفى قمر مقاضاته الشركة المنتجة للبرنامج عبر فيديو نشره في حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، حيث أوضح أنها لم تحترم قيمته وتاريخه الفني وهمشته في طرح البوسترات الدعائية أو البرومو الخاص بالعمل.

وأرفق قمر الفيديو بتعليق موجهًا أصابع الاتهام للشركة، جاء فيه: "تصورت أنني أتعامل مع كيان يعرف قيمة الناس، ويحفظ لهم مكانتهم، ويقدر تاريخهم الكبير في الفن والنجاح، ولكن ظني خاب للأسف، وشعوري بالحزن والاندهاش؛ هو ما دفعني للتعليق على تصرف غير مسؤول، يقترب لحد المهزلة، وهو ما قد يدفعني للتدقيق في تعاملاتي مستقبلا، ولن أنتظر طويلا لتصحيح هذا الخطأ."

وأضاف قمر قائلًا: "الدعاية غير مضبوطة وتتر البرنامج لا يليق، والإعلان التشويقي غير مضبوط، وكل شيء في البرنامج خذلني جدا، ولم يكن أمامي إلا اللجوء للحل القانوني بالتنسيق مع المستشار ياسر قنطوش، وانتظروا ما سيحدث."

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