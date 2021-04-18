صاحب قناة طيور الجنة خالد مقداد في المستشفى.. وعصومي ووليد يطمئنان الجمهور

نشر الحساب الرسمي لعصومي ووليد عبر يوتيوب فيديو لعائلة المقداد أول يوم رمضان حمل عنوان "أول يوم في رمضان بدون بابا"، ولم يظهر خالد مقداد في الفيديو سوا بمقطع واحد وهو طريح الفراش ويبدو عليه التعب.



لتقوم العائلة الأمس بنشر فيديو جديد لطمئنة الجمهور على والدهم ليتبين أنه قد دخل المستشفى وأنه في غرفة العناية على جهاز تنفس، إلا أنه وضعه جيد ومستقر.



لم تعلن العائلة عن مرض خالد إلا أنه خمن الجمهور أن يكون مصاب بكورونا، خاصة وأنهم ذكروا بالفيديو أن رئته جيدة وأنه موضوع على جهاز تنفس، وهذا ابرز ما يفعله فيروس كورونا.



وبالعودة إلى الفيديو، طلبت العائلة من الجمهور الدعاء له، وأوضحت أنه من المقرر أن ينتقل "خالد" من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عادية وبعدها بعدة أيام يتم تخريجه من المستشفى.



أما في يتعلق بعائلة مقداد فهي المكونة من 8 أفراد، وهم خالد المقداد ومروة حماد، وليد، والمعتصم بالله (عصومي)، وجنى، واياد، وجاد، وأصغرهم سند أجدد اضافة للعائلة.

