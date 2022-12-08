صباح السالم: كنت سبب وفاة قريبتي.. وسوزان نجم الدين دعمتني

حلَّث الممثلة السورية صباح السالم ضيفة في برنامج "إنسان" مع الإعلامي عطية عوض، وتطرق للحديث عن مواضيع شتى تخص حياتها الشخصية بين الماضي والحاضر.

لفتت صباح السالم إلى امتلاكها ذاكرة قوية، فكانت قادرة على سرد تفاصيل كثير عن حياتها في الطفولة ومرحلة الشباب، مُشيرةً إلى أن حياتها مليئة بالأحزان والمآسي، فهي إنسانة حساسة للغاية وردود أفعالها منذ الصغر كامرأة ناضجة.

صباح السالم سبب ووفاة قريبتها

واستذكرت السالم موقفًا جرى لها في فترة الطفولة، حيث وجدت هي وشقيقها أكياس اسمنت في الضيعة وبدآ يلعبان بها، حينها تقدمت إحدى قريباتهم تدعى "سعيدة" وطلبت منها الابتعاد عن الأكياس لأنها تعود لعائلتها، وجاء رد فعل السالم بأن دعت عليها بـ"الموت".

وبعدها بأيام، أشارت السالم إلى أن جدتها طلبت منها الذهاب معها لزيارة "سعيدة"، ووافقت على أمل أن تشتكي عليها لتعاقب على فعلتها، لكن وجدتها مريضة بسبب إهمال حالتها الصحية وبعدها عن أماكن العلاج في المدينة.

وبعد يومين توفيت "سعيدة"، وحينما ذهبت السالم لجنازتها، لاحظت أنهم وضعوا لها المسك، ولا تزال تلك الرائحة تذكرها بالحادثة الأليمة، معتقدةً أن الله استجاب لدعائها، حيث ترفض المرور بتلك الضيعة كي لا تشتم تلك الرائحة وتتذكر الحادثة الأليمة التي ترى أنها السبب في وفاة قريبتها.

صباح السالم وفترات صعبة بحياتها

وأوضحت السالم أن حياته مليئة بالأحزن، فأكثر ما ترك في قلبها حزنًا هي والدتها، فقد ناضلت من أجل تربيتها هي وأشقائها العشر، وتعبت في تأمين حياتهم وتدبير شؤون المنزل؛ لأن والدها كان يحصل على أجر بسيط للغاية.

كما أن خلف لها شرخًا في قلبها بعد تعرضه لحادثة أليم أدَّت لتعرضه لكسر في عنق الفخذ، ولم يكن في السن الذي يسمح له بزراعة مفصل بسبب صغر سنه.

ولفتت إلى أن تعرض شقيقها لهذه الحادثة كانت بمثابة صدمة لها، لا سيما أنه أراد دخول مركز البحوث العلمية التابع لوزارة الدفاع، وهو أمر كان صعبًا للغاية بسبب حالته، فضلًا عن أنه كان لاعب كرة قدم من الدرجة الأولى.

بالإضافة إلى ذلك كله، توفيت شقيقتها بمرض السرطان، حيث اكتشفته في مراحله الأخيرة.

صباح السالم مستاءة من الأجور

وأعربت االسالم عن استيائها من الأجور التي تقدم لها لتجسيد بعض الأدوار التمثيلية، لمعرفتهم بحاجتها للمال.

صباح السالم تشكر أمل عرفة وسوزان نجم الدين

وحرصت الفنانة على شكر الفنانة السورية أمل عرفة على دعمها ماديًا ومعنويًا، وترشيح اسمها لأدوار تمثيلية. كما أوضحت أن الفنانة سوزان نجم الدين دائمة التواصل معها والاطمئنان عليها.

