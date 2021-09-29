صبا مبارك بالحجاب.. شبيهتها ندى تشعل السوشيال ميديا بصورها

انتشر تحدي بعنوان "شبه مين من المشاهير" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تنطوي فكرته على مشاركة الفتيات صور لهن ومقارنتها بنجمات عربيات أو أجنبيات، وأذهلت إحدى المشاركات الجميع بشببها الكبير بالفنانة الأردنية صبا مبارك.

شاركت الشابة المصرية ندى سعيد صورة لها في إحدى مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بالفتيات، بعدما رأى الكثيرون التشابه الكبير الذي يجمعها بصبا مبارك من حيث شكل العينين اللوزيتين والحاجبين الحادين والابتسامة وتقسيمة والوجه، لكن الاختلاف الذي بينهما هو الحجاب التي ترتديه ندى.

وتفاجأت الفتاة العشرينية بكمية التعليقات التي وصلتها والتي تؤكد على شبهها، وصرَّحت لصحيفة الوطن قائلة: "ناس كتير جداً قالتلي إني شبهها، بس مكنتش مصدقة غير لما حطيت الصورتيــن جمــب بعض”،

وأضافت: "أنا شاركت علشان الفراغ و التريند..واتخضيت من كمية الكومنتات.. والله مكنتش اعرف اني شبهها أوي كده بس أكيد اتبسطت لأني بحب صبا جدا"".

وأشارت ندى أن أكثر التعليقات التي أضحكتها “انتي شبهها اكتر منها.. أنا فكراها اتحجبت.. حد يطلع الاختلاف في الصورتين".

وأعربت ندى خلال تصريح صحفي عن سعادتها وعدم انزعاجها من تشبيهها بصبا مبارك خاصة من أشد المعجبين بجمالها وأعمالها الدرامية وتحديدًا "حكايات بنات".

وعلى صعيد آخر، شاركت صبا مبارك في مهرجان البندقية السينمائي بفيلمها الجديد "أميرة" للمخرج محمد دياب، وقد عرض لأول مرة عالميًا في المهرجان ضمن مسابقة آفاق.