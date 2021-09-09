صبا مبارك تتألق في مهرجان فينيسيا السينمائي

تألقت النجمة صبا مبارك بإطلالة جديدة، خطفت بها الأنظار من مهرجان فينيسيا السينمائي، وشاركت صوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام).

وظهرت صبا بإطلالة أنيقة تبرز أنوثتها، وارتدت فستاناً طويل عاري الكتف، وبفتحه طويلة، ويمزج بين اللونين الأسود والفوشية، واكملت طلتها بلوك مكياج أنيق وناعم وتسريحة مناسبة.

وفي سياق متصل لاقى فيلم (أميرة)، للمخرج محمد دياب استقبالاً كبيرًا في مهرجان فينيسيا السينمائي في عرضه العالمى الأول، وبحضور بطلتيه صبا مبارك وتارا عبود، حيث يشارك الفيلم في مسابقة آفاق بالمهرجان، وتقام فعاليات المهرجان في الفترة من 1 حتى 11 سبتمبر/أيلول.

و (أميرة) مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، تجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.

ويشارك صبا مبارك وتارا عبود بطولة فيلم أميرة عدد كبير من النجوم العرب من بينهم علي سليمان وقيس ناشف، ووليد زعيتر، وهو إنتاج مصري أردني فلسطيني مشترك، من تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.