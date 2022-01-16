صبري عبدالمنعم ينفي إصابته بالعمى.. ويكشف تفاصيل اصابته بالسرطان

أطلَّ الفنان المصري صبري عبد المنعم في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، وتطرق في حديثه عن الشائعات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابته بالعمى بشكل تام.

نفى صبري عبدالمنعم ما تم تداوله حول فقدان بصره بشكل تام، وأوضح أنه خضع لعملية جراحية من أجل إزالة المياه البيضاء من عينيه لا أكثر، إلَّا أنه كشف عن معاناته الطويلة مع أمراض العيون منذ الطفولة قائلًا: "كنت مهددا بفقدان البصر من قبل، ولدي تاريخ طويل مع أمراض العيون، فقد ولدت بصحة جيدة لكن بعد حوالي عام ونصف اكتشفت عائلتي أنني فقدت البصر".

وتابع أنه بحكم عمل والده في مركز تيلغراف، كان على معرفة بمجموعة من الأطباء الأجانب الذين أشرفوا على عمليته الجراحية على الفور، وشفي نهائيًا من المرض، إلَّا أنه بعام 1967 أصيب بقرحة في القرنية نتيجة عدم تحمل عينا الأبخرة المتصاعدة من البنزين والسولار بسبب عمله في محطة للبنزين؛ لذلك خضع وقتها لعملية كي العين.

وفضلًا عن المشاكل التي يعاني منها في العيون، فقد تطرَّق للحديث عن صراعه مع الأورام السرطانية التي نتج عنها استئصال جزء من رئته؛ فقد أصيب عام ألفين بسرطان في ذراعه وخضع لعملية استئصال الورم، ثم تلقى علاج كيماوي واشعاعي، بعدها بسنتين أصيب بسرطان في الرئة نتج عنه استئصال جزء من الرئة.

