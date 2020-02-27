صدمة جديدة في تقرير التشريح الثاني لمقتحم فيلا نانسي عجرم.. وأقوال متضاربة!

ضَجت مواقع التواصل الاجتماعي أمس بنتائج تحليل جثة مقتحم فيلا نانسي عجرم والذي لاقى حتفه على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم.

قناة الـ MTV اللبنانية كانت قد شاركت نتائج التشريح غير الرسمية من مصدر مطلع والذي جاء فيه:

- لا أثار لـ DNA الدكتور فادي الهاشم على جثة المقتحم "محمد الموسى"، مما ينفي أن يكون قد حدث إلتحام قريب

- عدد الطلقات 14 وليس 18 كما ورد في التقرير الأول، ويعود الاختلاف بسبب الرصاصات التي اخترقت جسد المقتحم مما سببت خطأ بسيط ومتوقع في التقرير، كما أن النتيجة تنفي وجود طرف ثاني كان قد أطلق النار.

- التقرير الثاني جاء مطابقاً لأقوال فادي الهاشم في التحقيق "وجود سلاح ثاني غير ممكن".

وبذلك يكون التقرير الثاني قد نفى ما ورد في المواقع السورية حول وجود طرف ثاني في القضية، وما تم تداوله من قبل محامية الدفاع للمقتحم الدكتورة "رهاب بيطار" حول الاختلاف بين التقريرين وإدانة فادي الهاشم.

يذكر أن الجلسة الثانية سوف تعقد في 10/مارس للاستماع لأقوال العاملين في عيادته ومن بينهم شقيقة الدكتور فادي على أثر أخذ محمد موسى موعد في العيادة للمعاينة لكنه لم يحضر إليه.

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