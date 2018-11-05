صدمة جديدة في الوسط الفني السوري.. وفاة المخرج الشاب مازن السعدي!

مازن السعدي

صدمة جديدة يعيشها الوسط السوري الفني بعد وفاة المخرج الشاب مازن السعدي عن 37 عامًا، وفي الوقت الذي نشرت بعض المواقع أن سبب الوفاة مفاجئ ولم يتم الكشف عنه حتى الآن.

كشفت مواقع اخرى ان سبب الوفاة بسبب معاناة المخرج الشاب مع مرض في الدم، وعبر عدد كبير من نجوم الفن عن صدمتهم بوفاة النجم الشاب ونعوه بكلمات حزينة ومؤثرة من بينهم الفنانة السورية جيني إسبر.

وجاءت وفاة المخرج الشاب بعد فترة قصيرة من وفاة الفنانة السورية دينا هارون عن 43 عامًا والتي شكلت وفاتها أيضًا صدمة كبيرة في الوسط الفني، حيث فارقت الفنانة الشابة الحياة بسبب خطأ طبي تسبب بمقتلها مخلفة طفل صغير بعمر الـ 3 سنوات.

ومن أبرز أعمال الراحل مازن السعدي في الإخراج مسلسل الطواريد والذي قدمه عام 2016 من بطولة نسرين طافش، ومحمد حداقي، بالإضافة للمسلسل الخليجي "أصعب قرار" عام 2017 من بطولة يوسف الجراح وخالد سامي. وشارك المخرج الراحل في الجزء الثاني من مسلسل الراية كمونتير.

المزيد من المواضيع الفنية: