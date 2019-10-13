صورة جديدة لبسمة بوسيل تتسبب لها بانتقادات عديدة..فما السبب؟

نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، وأطلت فيها على الجمهور بإطلالة جديدة كما لم يراها أحد من قبل، وهو ما جعل ردود الفعل تأتي على شكل انتقادات ومعاتبات في نفس الوقت.

وظهرت بوسيل في أحدث صورها بشعر طويل ومكياج قوي جعل منها شخصًا مختلفًا لم يعتاد الجمهور أن يراه بهذا الشكل، وتركت تعليقًا قالت فيه: "عندما يقولون انهم لا يهتمون...فإنهم يفعلون ذلك بالفعل".

وانهالت فيما بعد الانتقادات من المتابعين على بوسيل، حيث أعرب العديد عن انزعاجهم من الإطلالة الجديدة، وطالبها البعض بالتوقف عن التغيير في شكلها، وأن تعود إلى قصة شعرها القصيرة، حيث رأى الأغلبية أنها تلاؤمها أكثر.

من جهة أخرى، بدأت بسمة بوسيل بالعودة إلى الغناء بشكل تدريجي، حيث منذ أن تزوجت من الفنان المصري تامر حسني توقفت عن الغناء واتجهت إلى عملها في عالم الأزياء، إلّا أنها فاجأت الجمهور منذ فترة وجيزة بغنائها لأغنية تامر "ناسيني ليه" ونالت إعجاب كبير.

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