صورة حديثة لابن قصي خولي تكشف عن عمره الحقيقي!

نشر الرابر السوري إسماعيل تمر عبر حسابه على إنستغرام صورة يظهر فيها وهو يحمل طفل يبلغ من العمر ما يقارب العام وكشف من خلال التعليق أنه عميد ابن صديقه الفنان السوري قصي خولي حيث كتب قائلًا: "مع عميد ابن الغالي ..الله يحميلك ياه وتفرح فيه وتشوفوا من أهم الناس أبو عميد و أم عميد نورتو إسطنبول الله يحميكم ويسعدكم ويحميلكم العميد ويبعد عنكم الحسد والعين وكلام الحاقدين".

وأثارت الصورة حالة من الجدل بين جمهور الفنان السوري قصي خولي خاصة ان عميد جونيور ظهر بعمر العام تقريبًا أي ان خولي استطاع إخفاء زواجه وإنجابه عن جمهوره مدة طويلة جدًا تجاوزت العام تقريبًا.

ولم يكشف الرابر إسماعيل تمر عن وجه عميد جونيور، حيث حرص على التقاط صورة له من ظهره، ويبدو أن خولي وبعد إخفائه زواجه وإنجابه لطفله فترة طويلة، حريص على إخفاء ملامح ابنه عن الإعلام والجمهور.

وكان الفنان السوري قصي خولي قد سبب صدمة لجمهوره عند نشره صورة يده تمسك بيد طفل صغير، قال من خلال التعليق أنه ابنه عميد جونيور، ولم يسبق للفنان السوري أن كشف عن حقيقة زواجه حيث كان جمهوره يعتقد بأنه أعزب.

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