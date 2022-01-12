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صورة عائلية تجمع أيمن زيدان وأشقائه الثلاثة..ومتابع "مثل البقدونس والكزبرة"

منشور 12 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:03
أيمن زيدان
أيمن زيدان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة رائعة تجمع الفنان السوري أيمن زيدان برفقة أشقائه الثلاثة، وهو ما أثار صدمة المتابعين الذي أشاروا إلى عدم معرفتهم المسبقة أن صلة قرابة تجمعهم.

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في الصوزة يظهر أيمن زيدان برفقة أشقائه الأصغر سنًا شادي زيدان، ووائل زيدان، ومهند زيدان، وبدا واضحًا التشابه في ملامحهم، حيث أن البعض وصفهم بـ"البقدونس والكزبرة" لمى التشابه بينهم.

 

وعلَّق أحد المتابعين على الصورة: "لاول مرة بعرف انهم إخوة".

وكتب آخر: "مستحيل يتصدق انو هاد محرووووس شادي زيدان ياويلي شو كبراان".

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الجدير بالإشارة إلى أن الظهور الأول لشادي زيدان عام 1995 في مسلسل "أيام الغضب"، فقد جسد شخصية ضرغان في مرحلة الشباب، ثم لمع نجمه في المسلسل الكوميدي "عيلة ست نجوم" التي جسَّد فيها شخصية "محروس"، من بعدها جد شخصية  "عفيف" في مسلسل "عيلة سبع نجوم".

أما بالنسبة لوائل زيدان فقد بدأ مشواره الفني عام 1999 من خلال مسلسلين هما "جواد الليل" و"بطل من هذا الزمان"، ثم تولت مشاركاته الدرامية والسينمائية، وكان آخر عمل شارك به هو مسلسل "سوق الحرير" في جزئه الثاني.

وعلى صعيد آخر، فلم يحترف مهند زيدان، الشقيق التوأم لوائل زيدان، التمثيل بل ابتعد عن هذا العالم.

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