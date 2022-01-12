صورة عائلية تجمع أيمن زيدان وأشقائه الثلاثة..ومتابع "مثل البقدونس والكزبرة"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة رائعة تجمع الفنان السوري أيمن زيدان برفقة أشقائه الثلاثة، وهو ما أثار صدمة المتابعين الذي أشاروا إلى عدم معرفتهم المسبقة أن صلة قرابة تجمعهم.
في الصوزة يظهر أيمن زيدان برفقة أشقائه الأصغر سنًا شادي زيدان، ووائل زيدان، ومهند زيدان، وبدا واضحًا التشابه في ملامحهم، حيث أن البعض وصفهم بـ"البقدونس والكزبرة" لمى التشابه بينهم.
وعلَّق أحد المتابعين على الصورة: "لاول مرة بعرف انهم إخوة".
وكتب آخر: "مستحيل يتصدق انو هاد محرووووس شادي زيدان ياويلي شو كبراان".
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