صور مؤلمة لجثمان سوشانت سينغ راجبوت.. وفيديو متداول لموقف مؤثر له!

. . #سوشانت_سينغ_راجبوت (1986-2020): . . اثناء خروج جثمان سوشانت سينغ راجبوت من مستشفى كوبر في رحلته الأخيرة الى محرقة .. 💔 ❗️❗️معليش الصور بالقطاره احاول اجمع لكم بس مافي صوره من المحرقه ❗️❗️ . . . . ❗️❗️تمت طقوس جنازة سوشانت سينغ راجبوت الأخيرة في مومباي يوم الاثنين بعد وصول والده وأفراد أسرته الآخرين من باتنا من ولاية بيهار .❗️❗️ . . . ‏. ❗️❗️stay home please ❗️❗️ . . . ❗️❗️ لا حول ولا قوة الا بالله 🥺💔 ❗️❗️ . . . #SushantSinghRajput (1986-2020): . . Sushant Singh Rajput taken away for his last journey from Cooper Hospital 💔 . . . . . . ❗️❗️ the left ➡️ news❗️❗️ . . . . . . . ‎#نيوز_بوليود #newsbollywood #بوليود #بوليودالعربية #جديد #صور ‏#bollywood ‏#bollywoodactoractress ‎‏#new ‏#newsbollywood ‎#بوليوود ‏#photobollywood ‎#اعلانات #السعودية ‎#اخباريo

A post shared by Newsbollywood (@newsbollywood) on Jun 15, 2020 at 1:40pm PDT