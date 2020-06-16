صور مؤلمة لجثمان سوشانت سينغ راجبوت.. وفيديو متداول لموقف مؤثر له!

ما يزال خبر انتحار الممثل الهندي "سوشانت سينغ راجبوت" حديث الجمهور وخاصةً بعد انتشار صُور مؤثرة من الجنازة.

وأطهرت الصور جثمان الراحل والتي لاقت انتشار كبير بين الجمهور ومحبيه الذين تمنوا له أن يجد الراحة الأبدية في الأخرة.

كما تم تداول صور وفيديوهات للمشاهير الذين حضروا جنازته ومن بينهم "ريا تشاكرابورتي" والتي بدا الحزن واضحاً عليها.

وشارك الجمهور أيضاً فيديو مؤثر له على المسرح وهو يحاول أن ينقذ زميلته من موقف محرج بطريقة رجولية أثارت إعجاب الجمهور.

يذكر أن ممثل بوليوود والتلفزيون سوشانت سينغ راجبوت انتحر في منزله في مومباي، كما كان الممثل يعيش بمفرده خلال فترة الإغلاق، ووصلت الشرطة إلى شقته ولكن لم يتم الكشف عن السبب بعد، ويقال إن الممثل لم يكن على ما يرام لبضعة أيام، وقد توفي بعد أيام قليلة على الموت المفاجئ لمديره السابق ديشا ساليان.

وكانت أهم أفلامه " كدارناث، كاي بو تشي، أم أس دهونى: ذا انتولد ستورى"، والمسلسل التلفزيوني "بافيترا".

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