طرح الإعلان الأول للموسم الثاني من مسلسل"Squid Game" .. أحداث نارية

طرحت منصة نتفليكس العالمية الإعلان الأول للموسم الثاني من المسلسل الكوري " لعبة الحبار Squid Game" والذي يترقبه الجمهور بشكل واسع.

تفاصيل الفيديو الأول للموسم الثاني من مسلسل "Squid Game - لعبة الحبار"



كشف الإعلان الترويجي الخاص بالموسم الثاني تفاصيل اللعبة بالإضافة الى أبطال المسلسل نفسه، كما أظهر الفيديو عن تواجد بعض الشخصيات الجديدة والتي كانت مخفية في الجزء الأول خلف الأقنعة وكان ورائها العديد من الألغاز والغموض.



ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى حول العمل أو القصة التي سيدور حولها الموسم الثاني من لعبة الحبّار وهل ستكون احداثها مشابهة للجزء الأول ام لا.

نبذة عن الجزء الأول من مسلسل لعبة الحبّار



يشار بان نيتفليكس طرحت الجزء الأول من مسلسل "لعبة الحبّار" والذي تحدث حول قصة شاب يعرض عليه شخص الانضمام الى لعبة بمقابل الحصول على أموال طائلة.



وخلال مشاركته يكتشف بان من شروط هذه اللعبة الفوز بجميع مراحلها وفي حالة خسارة أي لعبة فإنه سيخسر حياته بالمقابل.

ويتنافس العديد من المتسابقين من أجل الحصول على مبلغ مالي ضخم جدًا، إلا انهم يواجهون الكثير من المصاعب والأحداث الصادمة.