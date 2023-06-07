منصة ديزني تطرح مقطع فيديو يضم نخبة من نجوم تركيا.. ما القصة؟

طرحت منصة ديزني العالمية مقطع فيديو دعائي عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي يوم امس الثلاثاء أثارت به ضجّة كبيرة بين الجمهور وخاصة التركي.

تفاصيل المقطع الفيديو الدعائي الذي طرحته منصة ديزني



شاركت منصة ديزني في تركيا مقطع فيديو دعائي وإعلاني جديد يجمع عدد كبير من النجوم والممثلين الأتراك الذين شاركوا في اعمال انتجتها المنصة بهدف الترويج لها.

Disney+’ı her an her yerde izleyebilirsin ama biz yine de bazı tavsiyeleri dinlemeni öneririz. 😌 pic.twitter.com/Xj5hw3lWjf — Disney+ Türkiye (@DisneyPlusTR) June 6, 2023



وظهر في مقطع الفيديو العديد من النجوم أبرزهم: جولسي بيرسال، ديميت اوزدمير، بوراك دينيز، بينار دينيز، ايدا أيجه، أراس بولوت اينملي، هاندا ارتشيل، خالد ارغنيتش، وانجين أكيوريك، وجانسو ديري.



ولاقى مقطع الفيديو الدعائي اعجاب الجمهور ورواد السوشال ميديا وحرص العديد من الأشخاص على الإشارة إلى نجومهم المفضلين الذين ظهروا في مقاطع الفيديو.

Disney+’ı her an her yerde izleyebilirsin ama sen yine de onlara kulak ver. 🤗 pic.twitter.com/nGLzYeOOMC — Disney+ Türkiye (@DisneyPlusTR) June 6, 2023

مسلسلات ديزني في تركيا



تستعدّ منصة ديزني خلال الفترة المقبلة إلى طرح عدد من الاعمال التي سبق وأن صورتها وحضرت لها ابتداءً من الشهر المقبل تباعًا.



وكانت ديزني قد عقدت عدد من الاتفاقات مع نجوم صف أول في تركيا، من أجل ضمهم إلى اعمال من إنتاجها استغلالًا للنجاح الكبير الذي تحققه الدراما التركية.