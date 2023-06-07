منصة ديزني تطرح مقطع فيديو يضم نخبة من نجوم تركيا.. ما القصة؟

طرحت منصة ديزني العالمية مقطع فيديو دعائي عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي يوم امس الثلاثاء أثارت به ضجّة كبيرة بين الجمهور وخاصة التركي.
تفاصيل المقطع الفيديو الدعائي الذي طرحته منصة ديزني
شاركت منصة ديزني في تركيا مقطع فيديو دعائي وإعلاني جديد يجمع عدد كبير من النجوم والممثلين الأتراك الذين شاركوا في اعمال انتجتها المنصة بهدف الترويج لها.
وظهر في مقطع الفيديو العديد من النجوم أبرزهم: جولسي بيرسال، ديميت اوزدمير، بوراك دينيز، بينار دينيز، ايدا أيجه، أراس بولوت اينملي، هاندا ارتشيل، خالد ارغنيتش، وانجين أكيوريك، وجانسو ديري.
ولاقى مقطع الفيديو الدعائي اعجاب الجمهور ورواد السوشال ميديا وحرص العديد من الأشخاص على الإشارة إلى نجومهم المفضلين الذين ظهروا في مقاطع الفيديو.
مسلسلات ديزني في تركيا
تستعدّ منصة ديزني خلال الفترة المقبلة إلى طرح عدد من الاعمال التي سبق وأن صورتها وحضرت لها ابتداءً من الشهر المقبل تباعًا.
وكانت ديزني قد عقدت عدد من الاتفاقات مع نجوم صف أول في تركيا، من أجل ضمهم إلى اعمال من إنتاجها استغلالًا للنجاح الكبير الذي تحققه الدراما التركية.