طلاق هبة الدري من زوجها نواف العلي...والأخير يهدد وهي تعلق "ناس مو محترمة"!!

صُدم الجمهور والوسط الفني الكويتي بخبر طلاق الممثلة المصرية هبة الدري من زوجها الممثل الكويتي نواف العلي بعد زواج إستمر لـ 9 سنوات تقريباً وأثمر عنه طفلين.

خبر الطلاق أُعلن بمنشور شاركه نواف عبر حسابه في سناب شات وجاء فيه:

"أُعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي والانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه..بس الحين أخلي مسؤوليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو رح تقوله"!!

الجملة الأخيرة التي أطلقها طليق الممثلة لم تعجب البعض واعتبرها الأغلب محاولة إيصال رسالة مبطنة بناءاً على تصريحات سابقة لـ هبة أو ربما تحذير بشأن ما ستكشفه الأيام القادمة عن سبب طلاقهما المفاجئ.

الممثلة المصرية كانت قد شاركت مجموعة صُور لها مؤخراً أظهرتها بلوك جميل وعلى غير المعتاد من حيث الستايل المتبع، ونالت الصُور إنتشار كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي. هبة أيضاً شاركت بوسترات من مسلسلها القادم "مارغريت" الذي سيجمعها بسيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد والنجم حسن البلام.

الملفت أن تعليق منذ ساعات كانت قد أطلقته هبة على آخر صُورة لها بعد أن أرفقتها بتعليق "الصمت في بعض المواقف مهابه"...التعليق جاء كرد على أحد المتابعين الذي علق بـ "مو دايماً"، لترد هبة بـ "مع الناس الي مو محترمه لازم نسكت عشان لا ننزل لمستواهم"!!!...ما دفع البعض إلى إعتباره بأنه موجه للوضع الحالي الذي تمر به بطلاقها من الممثل الكويتي.

نبذة عن هبة الدري

حاصلة على شهادة بكالوريوس من جامعة الإسكندرية في علوم أمراض الدم الوراثية وهو التخصص الذي يشغلها منذ طفولتها. بدأت مشوارها الفني بسن صغيرة وذلك عام 1996 في مسرحية عالمكشوف وكانت مشاركتها بأدوار صغيرة، وذلك إلى أن شاركت في مسلسل القرار الأخير حيث بدأت تأخذ أدواراً كبيرة وحققت خلالها نجاح. استطاعت إجادة اللهجة الكويتية نتيجة اختلاطها بالمجتمع الكويتي منذ أن كانت صغيرة بالرابعة من عمرها ومع ممارسة اللهجة باستمرار أصبحت تجيدها جيداً. كما رفض والديها دخولها للفن في مصر كون الفن هناك يخالف الشروط والقواعد التي تربت عليها وأن الفن الكويتي يناسبها أكثر.

حياتها الأسرية

أعلنت عن زواجها من الممثل نواف العلي في ديسمبر 2012، وفي يناير 2014 أنجبت ابنهما الأول بدر، وفي 28 نوفمبر 2017 أنجبت ابنهما الثاني فهد.. وفي فبراير 2021 أعلن عن أنفصالهما.

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