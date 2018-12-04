طليقة ماجد المصري تنشر صورة تجمعها بابنتها من حفل خطوبتها!

ماجد المصري

بعدما اعلن الفنان ماجد المصري مؤخرًا عبر حسابه في إنستغرام عن خطوبة ابنته ماهيتاب بنشره صورة من حفل الخطوبة، نشرت طليقته ووالدة ابنته ماهيتات صورة جديدة تجمعها بالعروس مُباركة لها على الخطوبة.

وظهرت الفنانة المعتزلة المطربة منى إش إش والتي كانت زوجة المصري الأولى وأنجبت منه ابنتها ماهيتاب وابنها احمد في الصورة إلى جانب العروس مُعلقة: " أمورتي الحلوة ماهيتاب ماجد المصري مبروك يا روح قلب مامي".

يُشار إلى أن بداية المصري الفنية كانت مع طليقته حيث شكلا ثنائي غنائي كانا يغنيان في الملاهي الليلية حتى وقع الخلاف بينهما وانفصلا. وتزوج بعدها ماجد المصري من السيدة رانيا ابو النصر وأنجب منها طفله آدم وابنته داليدا.

والجدير بالذكر أن ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري كانت قد أعلنت قبل فترة عن ارتدائها الحجاب، بعدما كانت قد انتشرت لها صورة عديدة مع والدها وتغزل الجمهور وقتها بجمالها متوقعين اقتحامها عالم الفن.

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