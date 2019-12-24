طليقة "وائل كفوري" تتحدى زوجها وتُظهر ابنتها للعلن.. فيديو!

شاركت اللبنانية السيدة "أنجيلا بشارة" فيديو جديد عبر صفحتها على إنستغرام لابنتها الصغيرة "ميلانا".

وأظهر الفيديو طفلة وائل كفوري الصغيرة وهي برفقة والدتها وتختار الشوكولا التي تحبها من أحد المراكز التجارية، ولاقى استحسان جمهور أنجيلا ووصفوه بالظريف كما شبهها البعض إلى والدتها على عكس أختها الكبيرة التي تشبه والدها.

وأثار الفيديو فضول البعض، واعتبروه تحدي مباشر للفنان وائل الذي اعتاد على أن يخفي تفاصيل حياته الخاصة عن أعين السوشال ميديا، بداية من خبر زواجه، الى زوجته، وصولاً إلى ابنتيه، إذ يعتبر كفوري من الشخصيات القليلة الظهور إعلامياً.

في نفس السياق، من المفترض أن يتلاقى وائل ببناته وطليقته في هذه الأيام على خلفية الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد بناءً على طلب ابنته الكبرى "ميشال" التي تود قضاء العيد مع والديها.

من ناحية أخرى، سيتواجد وائل ليلة رأس السنة في أمريكا ليلاقي عشاقه من الجالية العربية ليقدم لهم مجموعة من أغانية القديمة والجديدة وسط حضور كبير كالعادة.

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