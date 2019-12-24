مي عمر ترتدي أغلى فستان في العالم من الألماس وسعره يصدم الجمهور..صُور!

خطفت الممثلة المصرية "مي عمر" الأنظار في عرض أزياء المصمم "هاني البحيري" بفستان من الألماس الحر.

وفي التفاصيل، صمم هاني البحيري فستان أقل ما يقال عنه فخم وعرضه إلى جانب مجموعة من الإطلالات في عرض أزياء أقيم في مصر تخلله حضور كبير من أهل الصحافة والإعلام من بينهم "فيفى عبده، رجاء الجداوي، داليا البحيري، والمخرج محمد سامي برفقة والدته، الفنانة لطيفة التونسية وغيرهم.

ويعتبر عرض الأزياء هذا رقم 100 في مسيرة هاني بهذا المجال، وخطف الأضواء كالعادة بالتصاميم التي عرضها.

مفاجأة الحفل كان ظهور الممثلة مي وهي ترتدي فستان مرصع بالألماس الحر وبلغ سعره 15 مليون دولار ويعتبر أغلى فستان في العالم.

وذهل الحاضرون بجمال الفستان وابدى الجميع إعجابهم بإطلالة مي، كما أعاد الفستان للأذهان الفستان الذي سبق وارتدته النجمة اللبنانية "نيكول سابا" السنة الماضية وبلغ قيمته أكثر من 200 مليون جنيه مصري.

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من جهة أخرى، تخلل العرض فقرة فنية قدمها الفنان اللبناني "وائل جسار" وقدم فيها مجموعة من أغانيه الرومانسية من بينها "مشيت خلاص، غريبة الناس" وسط تفاعل من الحضور.

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