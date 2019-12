مي عمر ترتدي أغلى فستان في العالم من الألماس وسعره يصدم الجمهور..صُور!

الممثلة "مي عمر" ترتدي أغلى فستان في العالم بقيمة ١٥ مليون دولار من تصميم "هاني البحيري" 💍😍 @maiomar_ @hanyelbehairycouture #مي_عمر #هاني_البحيري #مصر #أزياء #جمال #فاشن #أناقة #جديد #عرب

A post shared by البوابة (@albawabame) on Dec 24, 2019 at 12:22am PST