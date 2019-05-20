طول أحمد حجازي "الفارع" يسيطر على مقلب "رامز في الشلال"

وقع أحمد حجازي، لاعب ويست بروميتش الإنجليزي، ومنتخب مصر الوطني، ضحية للفنان المصري رامز جلال، في حلقة اليوم من برنامجه "رامز في الشلال"، الذي يُعرض عبر فضائية mbc مصر.



وسخر رامز جلال، من طول أحمد حجازي "الفارع" الذي يتسبب في رعب زملائه منه، متمنيًا ألا يناله ضربة من قدم أحمد حجازي، ولم تسلم ملابسه من انتقادات رامز.

وسيطرت على "حجازي"، حالة من الرعب والهلع فور سقوطه في النهر، وخلال رحلة إنقاذه اصطدم بالصخرة التي كادت أن تُصيبه.

وفور اكتشاف حجازي للمقلب، بعد أن تخلى رامز عن قناع "الغوريلا"، انهال ضربًا على رامز جلال، الذي كادت تنقطع أنفاسه، وطلب رامز، أن يبتعد عنه لأنه يتنفس بصعوبة.



وتفاعل المتابعون للحلقة مع المقلب، فقال محمد فؤاد: "وزير الدفاع المصري أحمد حجازي"، وأضاف أحمد الجسمي: "عارف إن هو مقلب واضح"، فيما أشاد البعض برد فعل "حجازي"، الذي انهال على رامز بالضرب. وتفاعل المتابعون للحلقة مع المقلب، فقال محمد فؤاد: "وزير الدفاع المصري أحمد حجازي"، وأضاف أحمد الجسمي: "عارف إن هو مقلب واضح"، فيما أشاد البعض برد فعل "حجازي"، الذي انهال على رامز بالضرب.



يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقومون بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، ما يصيبهم بالهلع والرعب.

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