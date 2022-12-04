طوني قطان يخضع لعملية قلب مفتوح.. وزوجته تنشر صورة له داخل المشفى

كشفت الإعلامية الأردنية دانا أبو خضر عن خضوع زوجها الفنان الأردني ذي الأصول الفلسطينية طوني قطان لعملية قلب مفتوح، مطمئنةً الجميع على صحته.

طوني خليفة يخصع لعملية قلب مفتوح

وشاركت دانا أبو خضر متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" صورتين لزوجها مستلقيًا على سرير الشفاء بينما وصل بالأجهزة الطبية وجهاز التنفس، وي صورة أخرى تظهر واقفةً هي وموجة من أفراد العائلة خلف نافذة زجاجية مقدمين له الدعم والمؤازة.

ووصف دانا زوجها بـ"البطل" شاكرةً الله على معجزاته، وكتبت: "‏‎‏‎شكرا يا رب انك جعلت من طوني بطل حقيقي! قلبه ثابت ممكّن، لا يخاف من كل شر "لأنك معه ترافقه في الضيق"".

وطمأنت كل من سأل عن صحته زوجها، لافتةً إلى أنه خضع لعملية قلب مفتوح، وحاليًا هو في فترة التعافي.

وانتهزت دانا الفرصة لشكر الأطباء المسؤولين على حالة زوجها، قائلة: "‏‎جزيل الشكر للدكتور الجراح عبدالحكيم دية، الدكتور سند الكيلاني وجميع كوادر مجمع فرح الطبي، الدكتور رائد العوايشة، الدكتور محمد الطبراني، الدكتور حسام البنا والدكتور لؤي حمدان، ‎وكل من غمرنا بصلاته ودعمه".

واختتمت الإعلامية منشورها بشكر الله على معجزاته، قائلة: "‏‎شكرا لمعجزاتك يا رب الدائمة في حياتنا".

الفنانون يتمنون لـ طوني قطان الشفاء

وتمنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشفاء العاجل لطوني من بينهم الفنانة الأردنية فادية الطويل، التي كتبت: "يارب لك الحمد والشكر الله يطمنك دانا حبيبتي". كما علَّقت المطربة الأردنية ديانا كرزون: "الف سلامه عليك ماتشوف شر..حمدلله على سلامتك".

وكتبت الشيف ديمة الحجاوي: "الله يسعده ويشفيه شفاء تام ..الحبيب ابو جورج❤️الحمدلله".