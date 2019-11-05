طوني قطان يفيض رومانسية في جديده!

أطلق الفنان الأردني "طوني قطان" فيديو كليب جديد تحت إسم "كونيلي الموسيقى" من إخراج المخرج الأردني "عبد الرحمن عيسى"، وتم تصوير المشاهد في العاصمة الأردنية عمان وتحديداً في منطقة السابع والصويفية.

مشاهد الفيديو كليب كانت رومانسية راقصة، إذ جمعت بين طوني والموديل في الفيديو كليب علاقة حب لطيفة ورومانسية، أما في ما يتعلق بكلمات الأغنية فكانت من نصيب "عمر ساري"، الألحان لـ"محمد بشار"، أما التوزيع الموسيقي كان لـ"رامي الرّيس".

يعتبر طوني قطان الفنان الأردني فلسطيني الأول الذي حقق شهرة دون المشاركة في برنامج مواهب، إلى جانب موهبته في الغناء يجيد طوني التلحين والتوزيع الموسيقي.

بدأت مسيرته الفعلية في عام 2005 بعد إصدار أغنيته "عودتني سهر الليالي" التي حققت نجاح كبير وكانت من ألحانه. ليبدأ بعدها مسيرة ناجحة بالأعمال الفنية والتكريمات والجوائز من أهم المهرجانات من بينها "مهرجان جرش للثقافة والفنون"

يذكر ان طوني متزوج من الإعلامية الأردنية "دانا أبو خضر" منذ 8 سنين، وأثمر زواجهما عن طفلين "صبي وفتاة".

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