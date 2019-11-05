محمد الشرنوبي يعيش "الحب والانتقام"!

يواجه الفنان المصري "محمد الشرنوبي" مشكلة فنية كبيرة بعد إخلاله بالاتفاق المبرم بينه وبين شركة الإنتاج التي يتعامل معها.

بدأت المشاكل عندما أخل الفنان ببنود الاتفاق بينه وبين شركة الإنتاج "Earth production" المملوكة من خطيبته السابقة "سارة الطباخ"، وعبرت الأخيرة عن إنزاعاجها منه وأنها حسب بعض المصادر المقربة من سارة تفكر بعرض أعماله الفنية التي تحتكرها للبيع بأعلى سعر ممكن.

في نفس السياق، تم إيقاف محمد عن الغناء بناءً على قرار من نقابة المهن الموسيقية المصرية لحين حل الخلاف بينه وبين شركة الإنتاج. الشرنوبي أكد بدوره أنه "ندمان" على توقيع العقد وأنه مخطئ ، مضيفاَ أنه ممنوع من الغناء فقط، أما بالنسبة للتمثيل فلا يوجد شيء يعيقه من مزاولة عمله.

يذكر أن "سارة" هي من اقنعت الشرنوبي بالغناء بعد سماع صوته في برنامج "صاحب السعادة" للفنانة إسعاد يونس، وإتفقا على إصدار أول ألبوم من إنتاجها تحت إسم "فصول السنة الأربعة".

بعد فترة قصيرة، شاركت سارة فيديو لمحمد وهو يطلب يدها للزواج من والدها وسط فرحة ومباركة العائلتان. إلا أن فترة الخطوبة التي امتدت لشهر واحد انتهت بالإنفصال وقيام الطرفان بحذف صورهما من مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهما.

أثبت محمد الشرنوبي نفسه في مجال التمثيل، إذ شارك مؤخرًا بإحدى قصص مسلسل "نصيبي وقسمتك" مؤديًا دور شخصية مركبة من ذوي الهمم، ونال الدور إعجاب الديفا المغربية "سميرة سعيد" التي أثنت على أداءه وتمنت له الأفضل.

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