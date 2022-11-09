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ظهور نادر لزوجة منذر رياحنة في عرض فيلمه "الحارة"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 09 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 08:19
منذر رياحنة
منذر رياحنة

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لزوجة الفنان الأردني منذر رياحنة ، خلال العرض الأول لفيلمه الخاص "الحارة"، الذي يلعب فيه دور البطولة.

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منذر رياحنة وزوجته 

وحرصت زوجة منذر رياحنة، أريج مصطفى، على دعم زوجها ومساندته في العرض الخاص لفيلمه الذي أقيم في إحدى دور السينما في الزمالك.

وويظهر رياحنة ممسكًا بيد زوجته أريج، التي اختارت لظهورها تيشيرت أسود نسَّقته مع بنطال دنيم أزرق فاتح وسترة من الجلد الأسود، بينما أسدلت خصلات شعرها الأسود على جانبي كتفها.

منذر رياحنة

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أحداث فيلم الحارة


وتدور أحداث الفيلم في حي بشرق العاصمة الأردنية عمَّان، تحكمه الغيبة والنميمة والعنف، حيث يحاول شاب فعل المستحيل ليكون مع حبيبته، إلَّا أن والدتها تقف عائقًا أمام علاقتهما، لكن الأمور تتطور إلى الأسوأ حينما يتمكن أحد الأشخاص بتوثيق مقطع فيديو للشاب والفتاة بوضع حميمي للغاية، فتحاول والدة الأم وضع حد للموضوع عن طريق اللجوء لعصابة، إلَّا أن الأمور لا تسير وفق مخططاتها.

أبطال فيلم الحارة


ويشارك في العمل العديد من الفنانين، أبرزهم: عماد عزمي، وبركة رحماني، ومنذر رياحنة، وميساء عبدالهادي، ونادرة عمران ونديم ريماوي، والعمل من تأليف وإخراج باسل غندور.
 

كلمات دالة:منذر رياحنة

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