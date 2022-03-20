  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. عاجل: وفاة الممثل المصري زكي فطين عبدالوهاب بعد صراع مع السرطان

عاجل: وفاة الممثل المصري زكي فطين عبدالوهاب بعد صراع مع السرطان

منشور 20 آذار / مارس 2022 - 11:30
زكي فطين عبدالوهاب
زكي فطين عبدالوهاب

توفي الفنان والمخرج المصري زكي فطين عبدالوهاب عن عمر ناهز الـ61 عامُا بعد صراع طويل ومؤلم مع مرض السرطان.

اقرأ ايضاًعاجل: كاظم الساهر يعلن الغاء جولته في أمريكا بعد وفاة زوجته السابقةعاجل: كاظم الساهر يعلن الغاء جولته في أمريكا بعد وفاة زوجته السابقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة زكي فطين عبدالوهاب، ومن المقرر تشييع جثمانه في الرابعة والنصف عصر اليوم الموافق 20 مارس في مسجد السيدة نفيسة.


زكي فطين عبدالوهاب ومعاناته مع السرطان 


يذكر أن عبدالوهاب عانى من أزمتين كبيرتين هما سرطان الرئة التي أصيب بها في منتصف عام 2019، وإصابته بورم في المخ أصيب فيه في شهر يونيو الماضي.

وقد أعلن عبدالوهاب، نجل الفنانة الراحلة ليلى مراد، قبل وفاته أنه في المرحلة الرابعة من إصابته بورم في المخ، وذلك عبر منشور شاركه على حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، كتب فيه: "أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف أن عندي ورما في المخ من الدرجة الرابعة، آسف أني مش هرد على تلفونات، ادعولي بالشفاء".

اقرأ ايضاًعاجل: كاظم الساهر يعلن الغاء جولته في أمريكا بعد وفاة زوجته السابقةوفاة الفنانة العمانية شمعة محمد بشكل مفاجئ.. وهذا آخر ما نشرته على "إنستغرام"!

والجدير بالذكر أن الفنان الراحل كان قد أصيب سابقًا بالسرطان وشفي منه.

آخر أعمال زكي فطين عبدالوهاب


يذكر أن آخر أعمال المنتج والممثل الشهير مشاركته في مسلسل "كوفيد- 25"  الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي، من بطولة يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وآيتن عامر وإدوارد، وإخراج أحمد نادر جلال.


 

كلمات دالة:زكي فطين عبدالوهابوفاةنجومفن

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...