عاجل: وفاة الممثل المصري زكي فطين عبدالوهاب بعد صراع مع السرطان

توفي الفنان والمخرج المصري زكي فطين عبدالوهاب عن عمر ناهز الـ61 عامُا بعد صراع طويل ومؤلم مع مرض السرطان.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة زكي فطين عبدالوهاب، ومن المقرر تشييع جثمانه في الرابعة والنصف عصر اليوم الموافق 20 مارس في مسجد السيدة نفيسة.



زكي فطين عبدالوهاب ومعاناته مع السرطان



يذكر أن عبدالوهاب عانى من أزمتين كبيرتين هما سرطان الرئة التي أصيب بها في منتصف عام 2019، وإصابته بورم في المخ أصيب فيه في شهر يونيو الماضي.

وقد أعلن عبدالوهاب، نجل الفنانة الراحلة ليلى مراد، قبل وفاته أنه في المرحلة الرابعة من إصابته بورم في المخ، وذلك عبر منشور شاركه على حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، كتب فيه: "أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف أن عندي ورما في المخ من الدرجة الرابعة، آسف أني مش هرد على تلفونات، ادعولي بالشفاء".

والجدير بالذكر أن الفنان الراحل كان قد أصيب سابقًا بالسرطان وشفي منه.

آخر أعمال زكي فطين عبدالوهاب



يذكر أن آخر أعمال المنتج والممثل الشهير مشاركته في مسلسل "كوفيد- 25" الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي، من بطولة يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وآيتن عامر وإدوارد، وإخراج أحمد نادر جلال.



