بشرى تدافع عن رانيا يوسف أمام الانتقادات وتكشف جديدها مع محمد رمضان (فيديو)

دافعت الفنانة المصرية بشرى عن مواطنتها النجمة رانيا يوسف، أمام الانتقادات التى لاحقتها بسبب إطلالتها المثيرة للجدل في حفل افتتا الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت بشرى في تصيحات تلفزيونية: "أرى أن رانيا لم ترتد ملابس ملفتة منذ مجيئها للمهرجان، بل ترتدي أزياء عادية مثل الجميع".

وأضافت: "لا أعلم لماذا يضع البعض رانيا يوسف في رأسه، كل هذا بسبب أول إطلالة لها في مهرجان القاهرة والتي كانت جريئة بعض الشيء، هل سنظل نعاملها على موقف في الماضي؟".

وكانت رانيا يوسف قد تعرضت العام الماضي للعديد من الانتقادات اللاذعة بعد ظهورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح ‏الدورة الـ 40 لمهرجان القاهرة السينمائي، بفستان بدون بطانة، وفي حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام، ارتدت فستانًا بفتحة واسعة من منطقة الصدر، ولم ترتد حمالة صدر.

ومن جانب آخر، تحدث بشرى عن جديدها مع الفنان محمد رمضان بعدما أعلنت عن نيتهما تقديم دويتو مشترك بينهما، قائلة: "لسة لحد دلوقتي ملقناش الأغنية اللي تجمعنا مع بعض في إطار منصف للطرفين، ويبقى موضوعها مفيد للجمهورين".

يذكر أن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي انطلقت 19 سبتمبر وسط حضور مكثف لنجوم وصناع السينما في مصر والعالم واختتم الجمعة الماضي، وكان من أبرز الحاضرين النجم المصري العالمي مينا مسعود، والنجم ستيفن سيجال.



