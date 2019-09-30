وفاة الفنان الجزائري محمد الخامس نجم "آراب أيدول" في ظروف غامضة

توفي الفنان الجزائري الشاب محمد الخامس، نجم برنامج "آراب أيدول" اليوم الإثنين بحسب ما نقلته قناة النهار الجزائرية.

وكشفت القناة بحسب رواية عائلة الفنان الشاب، أن والده وجده ميتًا أمام منزله أثناء خروجه لصلاة الفجر.

ويقيم الفنان الشاب في ولاية الوادي جنوب شرقي البلاد، ويبلغ من العمر 26 سنة، ووجد ميتا أمام بيته في حي الرمال عاصمة ولاية وادي سوف.

وذكرت عائلته في بيان لها أن الفنان حاول تسلق عمود كهرباء للدخول إلى منزله بسبب نسيان مفاتيحه ولكنه سقط أمام باب المنزل ووجده والده ملقى على الأرض أثناء خروجه لصلاة الفجر، عكس ما تم تداولته بعض المواقع أنه توفي في حادث مرور، والبعض الآخر قال إنه تعرض للقتل.

يذكر أن الضحية كان أحد نجوم برنامج "فنان العرب" و"ألحان وشباب3" وعرف باسم محمد الخامس زغدي (ابن مدينة وادي سوف).

للمزيد من قسم أجدد خبرية: