عالم بوليوود في صدمة بسبب وفاة النجم "ريشي كابور" بعد يوم واحد من وفاة "عرفان خان"!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الممثل الهندي "ريتشي كابرو" عن عمر يناهز الـ 67 بعد صراع مع مرض السرطان.

ريتشي كان قد اكتشف إصابته بـ سرطان العظام في عام 2018، وسافر إلى نيويورك من أجل العلاج وتحدث عن تجربته والمراحل التي مر بها خلال العلاج "فقدت ما يصل إلى 26 كغم من وزني، لم تكن لدي شهية في فترة الأربعة أشهر الأولى من العلاج، لكني اكتسبت 7-8 كغم، فأنا لا أريد أن أكون هزيلًا للغاية، فأنا لم أعد كما كنت. الحمد لله على ذلك"

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وفي عام 2019 كشف الراحل أنه أصبح خالياً من المرض وقد تمكن من هزيمته ليعود إلى بلده ويستكمل حياته الطبيعية، إلا أن المرض قد عاد له مجدداً وتمكن هذه المرة من أخذ حياته.

يذكر أن زميله الممثل "عرفان خان" كان قد توفي أمس بعد صراع مع السرطان عن عمر يناهز الـ 53 عاماً.

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