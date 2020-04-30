غادة عادل ضحية برامج المقالب للمرة الثانية.. وهذه المرة تنهار بالبكاء!

يبدو أن الحظ ليس جيداً هذه الفترة للممثلة المصرية "غادة عادل"، فقد وقعت ضحية مقلب الفنانة "فيفي عبده" في برنامج "خلي بالك من فيفي" بعد أن كانت ضحية "رامز جلال" في برنامج "رامز مجنون رسمي".

مقلب فيفي الذي يعتمد على الحسد وأحداث غريبة كأنما بيتها الجديد مسكون، دفع غادة عادل للبكاء بعد رؤية جميع هذه الأحداث الغريبة تحصل أمام عينيها.

بعد انتهاء المقلب كان رد فعل غادة هادئًا إلى حد ما، ربما لأنها كانت قد أفرغت طاقتها في برنامج رامز جلال الذي أرعبها فعلاً ودفعها للبكاء أيضاً.

من جهة أخرى، تطل غادة على جمهورها بمسلسل اجتماعي يحمل عنوان "ليالينا"، والذي يروي قصة عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم، ويمثل المسلسل عودة لغادة بعد غيابها عن الموسم الرمضاني السابق بعدما قررت تقديم "مملكة إبليس" خارج الشهر الكريم.

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