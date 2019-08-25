عبادي الجوهر وداليا مبارك يشعلان الأجواء في أولى ليالي عكاظ الغنائية (فيديو)

أحيا كلا من الفنانين عبادي الجوهر وداليا مبارك حفلهما في موسم الطائف على مسرح عكاظ الرئيس، وشهد هذا المسرح أولى ليالي عكاظ الغنائية وسط حضور جماهيري مميز قدر بـ2500 شخص، وذلك بعدما نفذت كافة التذاكر التي كانت قد رصدت للبيع قبل الحفل.

وفي خلال مقابلة صحفية مع نجوم أولى حفلات عكاظ الغنائية، أعرب عبادي الجوهر عن سعادته بالتواجد في الطائف ووجه تحيه كبيرة لمحبيه هناك، وأكد أنه سيقدم أغاني ليست بجديدة ولا قديمة ولكنه سيقوم بأدائها للمرة الأولى على المسرح كهدية منه للجمهور السعودي.

من جهتها، تحدثت داليا مبارك عن جمال المكان وعن المجهود الواضح في أدق التفاصيل موجهة الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المهرجان، ولفتت إلى أنها ستقدم على المسرح أغاني من ألبومها الجديد بالإضافة إلى بعض الأغنيات من التراث الفني السعودي مثل أغنيات النجم الراحل طلال مداح.

ومن المقرر أن تستكمل باقي الحفلات الخاصة بفعاليات موسم الطائف مع أصالة في الـ28 من شهر آب، ومن ثم الفنانة أحلام في الـ30 من آب، وكان يوم أمس الـ24 من آب مع النجم الإماراتي حسين الجسمي.

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