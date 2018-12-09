عبدالله بهيمن

نشر الفنان الكويتي عبدالله بهيمن فيديو تم تداوله بقوة بعنوان "هذول مو احنا" والذي يقول صاحب الفيديو من خلاله أن 90 % من الفنانين في الكويت من أصل غير كويتي، وان الـ 10 % المتبقين هم يمثلون نفسهم وبيئتهم فقط.

وقال بهيمن ردًا على هذا الشخص، ان وظيفة الدراما عرض مشاكل المجتمع حتى وإن كانت عن مشكلة واحدة وشخص واحد، وأضاف أن كل ما يتم تجسيده في المسلسلات موجود على أرض الواقع، حتى فيما يخص "البويات" والجنس الثالث.

ووجه الفنان الكويتي رسالة لهذا الشخص قال له ليس من حقك أن تطعن فئة الفنانين، والفن وجد ليقدم المشاكل ويناقشها، وأضاف انه كان يجب أن لا تطعن ببيئة الكويت ونحن نقدم شريحة بالمجتمع وليس الكويت بشكل كامل وختم كلامه قائلًا كل إناء بما فيه ينضح.

والجدير بالذكر أن الفنان الكويتي عبدالله بهيمن كان قد أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا بعد تغزله بالفنانة المصرية ياسمين صبري وإعلانه أنه قام بطلب الزواج منها إلا انها رفضت، ليوضح بعدها أن ما قاله مجرد مزاح.

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