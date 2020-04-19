عبد المجيد عبدالله يطل على جمهوره بحفل "لايف" من الحجر المنزلي ويتصدر الترند

التحق الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله بركب بقية الفنانين الذين أصبحوا يبحثون عن أفضل الطرق للبقاء على تواصل مع الجمهور، خاصة مع الظروف الحالية وأزمة كورونا التي اجتاحت العالم وأوقفت كافة الأنشطة الفنية والمناسبات والحفلات.

وتصدر الفنان عبد المجيد عبدالله الترند يوم أمس بعد أن أطل على الجمهور بحفل "لايف" عبر حسابه على إنستغرام، خلال فترة الحجر المنزلي، وقدم عددًا من أغانيه ولاقى تفاعل كبير من المتابعين الذين عبروا له عن اشتياقهم الكبير لصوته وأغنياته.

ولاحقًا بعد أن أنهى عبد المجيد عبدالله البث المباشر الخاص بحفله، تداول روّاد مواقع التواصل فيديوهات غنائه وسط إعجاب كبير وحب واشتياق لنجمهم المفضل، والذي غاب عنهم في الآونة الأخيرة قبل أزمة كورونا بسبب المرض ولم يستطع أن يحيي أي حفل غنائي في ذلك الوقت عندما كان كل شيء لا زال متاحًا.

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