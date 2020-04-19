الفنان المصري عمرو يسري ينهار بالبكاء ويناشد السيسي: "عايز أرجع مصر"!

تصدّر الفنان المصري عمرو يسري محركات البحث على موقع غوغل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن ظهر في بث مباشر عبر صفحته على موقع فيسبوك مناشدًا السيسي للتدخل لمساعدته هو والعالقين في الولايات المتحدة للعودة إلى مصر.

وجاءت هذه المناشدات من الفنان عمرو يسري بسبب عدم تمكنه من العودة إلى مصر بعد سفره إلى أمريكا منذ يوم 3 مارس وبعدها حدثت أزمة كورونا وأغلقت كافة الرحلات في جميع أنحاء العالم.

وأوضح يسري الظروف الصعبة التي يعيشها في الوقت الحالي قائلًا: "كنت فاكر أنه الموضوع حيمر وانهم هيكتشفوا علاج للفيروس، والأزمة مش هتاخد إلا أسبوع أو 2، ولكن بعدها بدأ موضوع الحجر الصحي وتعليق الطيران".

وتابع: "سمعت عن طيارتين هتنقل المصريين، الأولى كانت يوم 3 أبريل والثانية 6 أبريل، وقتها تواصلت مع القنصلية المصرية ورحت لمقرها ولقيتها مغلقة، ولما تواصلت على الإيميل وصلني رد آلي فقط".

واستكمل: "فوجئت أن الطائرات ستقل المصريين من واشنطن وأنا في نيويورك والمسافة بينهم 5 ساعات، عشان كده أنا ما لحقتش الطيارة وكنت أتمنى أنه يتم الاعلان مسبقًا كنت على الاقل حاولت أوصل لواشنطن".

ولاحقًا بعد أن أصدرت الدولة المصرية بنود جديدة خاصة بمواطنيها العالقين في الدول الأخرى خلال جائحة كورونا، علق يسري: "فوجئت ببنود خاصة للي عايز يرجع ويجب أن يتم الموافقة عليها قبل الركوب بالطائرة، والبند الأول هو أني ادفع تمن التذكرة، والثاني أن مصاريف الحجر الصحي لمدة 14 يوم في مرسى علم برضه عليه".

وتابع: "ثمن الغرفة المزدوجة في اليوم 750 جنيه والفردية 1500 جنيه، وكده هتكلف مع التذكرة حوالي 25 ألف جنيه وده لازم أكون موافق عليه قبل ما أركب الطيارة".

ولم يتحمل الفنان عمرو يسري في نهاية الفيديو ما يمر به حاليًا من صعوبات حتى يعود إلى وطنه وانهار بالبكاء مناشدًا الرئيس السيسي للتدخل، مؤكدًا أنه لم يعد هو وآخرون معه يستطيعون العيش في أميركا أكثر خاصة وأن العائق المادي والمصاريف باتت عبء كبير عليهم.

وعلى ما يبدو أن صوت الفنان عمرو يسري وصل إلى الجهات المعنية في مصر فيما يخص العالقين خارج البلاد، وعليه تم إصدار قرار بتحمل الدولة كافة تكاليف الحجر الصحي والعودة لمواطنيها وخرج عمرو يسري في فيديو آخر وشكر السيسي والحكومة المصريةعلى الاهتمام والتفاعل مع ما يحدث خلال أزمة كورونا.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: