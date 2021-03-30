عبد المنعم عمايري يقضي حاجته عارياً أمام الكاميرا...والجمهور "شو هالقرف"!

صدمة جديدة عاشها الجمهور العربي وخاصةً السوري منه بعد تداول صُورة للممثل السوري عبد المنعم العمايري من مسلسله الجديد "قيد مجهول".

الصُورة المتداولة أظهرت عبد المنعم وهو عاري من المنطقة السفلية ويقضي حاجته داخل دورة المياه بمشهد وُصف بـ المقرف والمقزز، كما إعتبره البعض أنه قد أضاع مسيرته الفنية بهذا المشهد المقزز.

عن قصة العمل فهي تدور في إطار التشويق والإثارة ويتناول المسلسل العديد من القضايا التي يحقق فيها الأمن الجنائي والتي لا تخلو من عنصر الاثارة والتشويق، وكانت قد بدأت أحداث الحلقة الاولى بعثور الشرطة على غرفة أسلحة سرية في غرفة نوم القتيل مثنى الفيصل، وتتولى النيابة التحقيق، كما يتم العثور على مطربة شهيرة مقتولة تدعى رند والشرطة تستشعر وجود علاقة بين مثنى ورند. ويشارك في بطولة العمل عدد من الوجوه من بينهم باسل خياط، هيا مرعشلي، نظلي الرواس، ميلاد يوسف وغيرهم.

عبد المنعم كان قد أثار الجدل منذ مدة بعد تداول أخبار عن علاقة عاطفية تجمعه بالفنانة اللبنانية دانا حلبي بعد أن أعلنت الأخيرة أنها ارتبطت بنجم سوري صف أول دون الكشف عن اسمه ووقتها أعلنت مصادر مقربة من الطرفين علاقتهما على الرغم من فارق السن الذي وصل لـ 17 عاماً لصالح العاميري.

يذكر أن الطلاق وقع بين عبد المنعم وزوجته الأولى الممثلة السورية أمل عرفة بعد زواج دام لـ 14 عاماً أثمر عن إبنتيهما "سلمى ومريم"، وكان علاقتهما جيدة خلال فترة طلاقهما ليومنا الحالي.

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