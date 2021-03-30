عمرو دياب يتصدر الترند بأداء راقص له قبل 30 عام.. فيديو!

يتصدر اسم الفنان المصري عمرو دياب الترند عبر تطبيق تويتر بعد تداول فيديو راقص له من مهرجان جرش عام 1989.

وتحول الفيديو الراقص الذي شاركه أحد رواد السوشال ميديا بطريقة ساخرة لموضوع تصدر الأكثر حديثاً خلال ساعات، ومن بين التعليقات كان اليوتيوبر المصري أحمد بحيري قد غرد بـ "للأسف.. في حين العالم كله بيحتفي بالـ moon walk بتاعت مايكل جاكسون.. رقص المكاركة walk بتاعت عمرو دياب ما اخدتش حقها ابدا"..

للأسف.. في حين العالم كله بيحتفي بالـ moon walk بتاعت مايكل جاكسون.. رقص المكاركة walk بتاعت عمرو دياب ما اخدتش حقها ابدا https://t.co/EaTFWfSzQD — أحمد بحيري (@AhmedBehiry) March 30, 2021

وتابع أحدهم "فكرني بمحمد هنيدي و هو بيرقص "...وجاء في تغريدة أخرى "طلع حتى الهضبة عندو ماضي أسود زي الناس"..

أيضاً في نفس السياق تم تداول صُورة جديدية لـ دياب برفقة الفنانة اللبنانية مايا دياب التي أطلقت آخر أعمالها الفنية منذ عدة أيام تحت إسم "الكعب العالي"، وتم تداول صُورتهما تحت إسم أولاد دياب بحكم الشبه في إسم العائلة.

من جهة أخرى، ما يزال الهضبة يعيش الفراق مع زوجته بعقد عُرفي الفنانة المصرية دينا الشربيني وعلى الرغم من محاولات الصُلح المتكررة من طرف الأصدقاء المشتركين إلا أن دياب رفض أن يفتح صفحة جديدة في حياته معها.

بالعودة لسبب الفراق قيل أن رغبة الشربيني بأن يتم إشهار زواجها بغاية الإنجاب وربما بسبب غيرتها من زميلاتها اللواتي دخلن القفص الذهبي بحفلات كبيرة من بينهن الممثلة التونسية درة زروق والفنانة المصرية هنادي المهنا، إلا أن دياب لا يمكنه الزواج علناً بسبب عقده الساري مع زوجته الثانية وأم أولاده الثلاثة زينة عاشور التي ستحصل على نصف أملاكه في حالة الطلاق.

يذكر أن الهضبة كان قد كشف عن إصابته بفيروس كورونا العام الماضي، وذلك خلال فيديو من حفله الذى أحياه قبل أيام، حيث نشره عبر حسابه على موقع إنستجرام وقال في الفيديو "احنا في السنة اللي فاتت اللي جت فيها كورونا، عملت أغنية، وغنتها المطربة ايرينا معايا في اليونان، وكان المفروض نصورها بس جالي كورونا، زيكم كلكم.. وما اعتقدش إن في حد فيكم مجالوش كورنا"...وأضاف ضاحكاً "ده بقى ياسيدي الخبر اللي المواقع الإخبارية بتتناقله دلوقتي".. وتفاعل جمهور الهضبة عمرو دياب بشكل كبير مع الفيديو، وتمنوا له الصحة والسلامة.

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