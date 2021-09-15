عبلة كامل تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها.. شاهدوا!

تداولت الصفحات الفنية وخاصةً عبر تطبيق تويتر صُورة جديدة للنجمة المصرية المحبوبة عبلة كامل من أحدث ظهور لها.

عبلة كامل ظهرت في الصُورة المتداولة وهي ترتدي عباءة وحجاب باللون الأسود والإبتسامة لا تفارق شفتيها، واثارت تلك الصُورة تفاعل كبير من محبيها في العالم العربي ضمن تعليقات مُختلفة عبر منصات التواصل الإجتماعي والتي كان منها:

"احبها فخمة ياناس ياعالم هذي لازمها الف لقب #ملكة_الفن_العربي يخي تساهل كل القاب الفنانات ذي كوكب الفن الكوميدي".. وتابع آخر "ياخي ذي الانسانه الله عاطينها قبول سبحان الله العظيم وجهها كيف منور وجميل وكلما تكبر جمالها يزيد".. وجاء في تعليق أحدهم "هي عبلة كامل ونقفل على كده ربنا يبارك في صحتها وما يحرمناش منها ومن ملامحها وطيبة قلبها"..

عبلة كاملة ما تزال أعمالها القديمة تسيطر على عقل الجمهور خاصةً المقاطع التي تظهر ردود فعلها الكوميدية والتي يتم تداولها بكثرة عبر تطبيق تيك توك. وبالحديث عن التمثيل فقد كان أخر ظهور لها من مسلسل سلسال الدم والذي عُرض عام ٢٠١٨ ضمن 5 أجزاء، ومن بعدها فضلت عبلة أن تأخذ فترة راحة تزامنت مع انتشار فيروس كورونا في العالم، إلا أنها تخطط للعودة مُجدداً للمهنة التي أحبتها وزرعت من خلالها البسمة على وجوه الملايين من العالم العربي.

عبلة كامل وشائعات الموت!

حالها حال أي نجم مشهور، كانت الشائعات خلال الفترة الماضية قد لاحقت الممثلة القديرة عبلة كامل حول إصابتها بمرض السرطان ومن بعدها شائعات الوفاة، مما دفع طليقها ووالد أبنائها أحمد كمال للخروج عن صمته والتعليق بـ "الفنانه عبله كامل بصحه جيده ، وما تردد عن حالتها الصحيه اليوم ، كذب وخداع ورغبه في تحقيق مكاسب رخيصه ، علي حساب فنانه كبيرة"..

أيضاً من بعد إنتشار الخبر بشكل كبير خرج نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي عن صمته وأكد أن الممثلة القديرة بصحة جيدة ولا صحة لما يتم تداوله وطلب من المواقع الفنية التحري في نقل الأخبار مراعاةً لمشاعر عبلة كامل وعائلتها ومحبينها.

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