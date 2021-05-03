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مصطفى شعبان يتصدر "ترند" و"ملوك الجدعنة" يتحول لـ "روم في ببجي"!

منشور 03 أيّار / مايو 2021 - 11:37
ملوك الجدعنة
ملوك الجدعنة

مع اقتراب نهاية موسم رمضان وبالتالي اقتراب انتهاء المسلسلات المشاركة في سباق رمضان 2021، مازال يتصدر مسلسل "ملوك الجدعنة" أو اسم واحد من أبطاله "مصطفى شعبان" الذي يلعب دور "سفينة" و"عمرو سعد" الذي يجسد دور "سرية". مواقع التواصل الإجتماعي.

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ويعد هذا العمل أحد أكثر الأعمال التي عرضت في رمضان إثارة للجدل، بسبب احتوائه على مشاهد خادشة للحياة والفاظ خارجة وحتى اسم المسلسل الذي فضل البعض تسميته بـ "ملوك البلطجة". 

وبعد عرض الحلقة 21 من المسلسل انتقد الجمهور أحد مشاهده ووصفوا المسلسل بأنه أصبح مثل لعبة ببجي، فكتب أحدهم: " سريه وهو بيحرر روان الناس بتضرب عليهم بالالي فهي زي اي انسان طبيعي هتبقي خايفه ومتوتره  فبتقوله انا خايفه راح هو رادد عليها بكل هدوء خايفه من ايه تحس انهم بيلعبو ببجي ولو اخدتلها طلقه وماتت هيعملها ريفايڤ وهتقوم عادي"

من جهة آخرى، تفاعل الجمهور مع "ملوك الجدعنة" بطريقة ايجابية عبر تويتر، إليكم بعض من هذه الآراء:

 

كلمات دالة:ملوك الجدعنةمسلسلاتعمرو سعدمصطفى شعبان

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