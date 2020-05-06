عبير صبري "البوس في الأفلام حرام"..والجمهور يشارك صورة قبلتها الجريئة!

حلت الممثلة المصرية "عبير صبري" ضيفة على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" من تقديم الإعلامية المصرية "إيناس الدغيدي".

خلال الحلقة وجهت إيناس سؤال لـ عبير على خلفية تصريح قديم لها "البوس في الأفلام لسا حرام؟"

لترد بـ "أه حرام"..

إيناس إستغربت جواب عبير بسبب وجود مشاهد قبل جريئة لها مع الكثير من الفنانيين، إلا أن عبير فسرت الموضوع بـ "المخرج كان عايز كده وأنا مكنتش راضيه عن دا".

كما وضحت إيناس أنها لن تمثل أي دور جريء حتى لو دفع لها الملايين لأن زوجها لا يريدها أن تفعل ذلك، كما أكدت أنه شديد الغيرة عليها وهي متقبلة للأمر وأضافت "لو كان هو الممثل أكيد رح أغار عليه".

من جهة أخرى، لم يقتنع الجمهور بتعليق عبير وأعادوا مشاركة صورة إحدى القبل الجريئة التي جمعتها بـ زميلها الممثل "فتحي عبد الوهاب" من فيلم عصافير النيل.

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