عبير صبري تشتم إحدى متابعاتها وتصفها بـ"البهيمة"..فما الذي حدث؟

فقدت الفنانة المصرية عبير صبري أعصابها يوم أمس، وبدأت بشتم إحدى متابعاتها على موقع إنستغرام، وحدث هذا الموقف بعدما شاركت صورة جديدة لها مع الجمهور ظهرت فيها وهي تضع فاكهة التوت على شفتيها بشكل بارز للخارج، لتكتب لها المتابعة: "شفايف حمار دي مش شفايف بني آدم".

وجاء رد صبري وكأنها لم تتماسك نفسها بعد الكلام الذي قرأته، فكتبت ردًا للمتابعة قالت فيه :" يا حيوانة يا سليلة البهايم يا اللي عاملة اكونت فيك عشان تشتمي اللي غيرانة منها… يا معوقة يا غيورة يا مسكينة " .

وبعد حدوث هذه المشادة الكلامية في التعليقات، وجه العديد من المتابعين انتقادات لعبير صبري، حيث قال لها البعض أنها فنانة لديها قاعدة جماهيرية ومشهورة ويجب أن لا تلتفت لبعض التعليقات الساخرة والغير لائقة، لأن هذا من شأنه أن يجعلها تظهر بصورة مهزوزة أمام محبيها.

وكان أحد متابعيها قد علّق على الأمر قائلًا: "بالمناسبة لايجوز للاميرة الجميلة عبورة الحلوة تنزل لمستوى ناس تافهين وترد عليهم لان ببساطة هما غيرانين من جمالك وفرحك وسعادتك يااحلى اميرة يوم امس كنت اتفرج على تمثيلية بطولة عمر الحريري وليلى طاهر وعبير صبري الجميلة لكن الان انتي اجمل بكثير وستبقي جميلة والي غيران يضرب راسو في الحيط".

يشار إلى أن عبير صبري ليست الوحيدة من المشاهير الذين يدخلون في مشادات ومشاجرات في التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان الفنان أحمد فهمي يصل به الحال في بعض الأحيان إلى شتم أي أحد يحاول السخرية من خطيبته هنا الزاهد.

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