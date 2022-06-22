عزة زعرور تكشف حقيقة تبنيها وتجميل أنفها.."صح ولا إشاعة"!

منحت الإعلامية والفنانة الفلسطينية، عزة زعرور ، متابعيها بعضًا من وقتها للإجابة عن أسئلتهم في فقرة بعنوان "صح ولا إشاعة إنك؟"، التي طرحتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

عزة زعرور ومسألة تبنيها



أجابت عزة زعرور على أسئلة متابعيها الفضولية والتي تنوعت بين أسئلة تخص حياتها العائلية، وأخرى تخص حياتها المهنية، لكن السؤال الأكثر غرابة هو حول ما إذا كانت متبناة أو لا، فقد كتب أحد المتابعين "زمان شفت اشاعة عنك انه اهلك هذول تبنوك لما كنت صغيرة صح أو لا".

وأجاب زعرور على السؤال بطريقة مختصرة، لافتةً إلى أنها ليست المرة الأولى التي تسمع فيها هذه الإشاعة، وقالت: "هاي ثاني مرة بسمع هاي الإشاعة.. شو ماما وبابا؟"، وشارت في الرد إلى حسابي والديها "مجدلين" و"عمر"، بالإضافة إلى إيموجي على شكل وجه يضحك".

كما تساءلت إحدى المتابعات حول إذا ما أجرت زعرور عملية لأنفها، لتجيبها بالنفي القاطع.









عزة زعرور واستعدادها لأغنية جديدة

وحول ما إذا كانت تتجهز لإطلاق أغنية جديدة، أوضحت زعرور أنها تكرس وقتها الحالي لابنها "شمس"، لكن لم تنفِ وجود خطط مستقبلية جماسية، قائلة: "آه ولأ.. لأ، لأنه لسة الأولوية بالوقت الحالي لروحي شمس وهالشي بيتطلب وقت ومجهود كبير..بس آه بلشت أفكر بأفكار جديدة وشو ممكن تكون الأغنية.. لس لسة ما في شي على أرض الواقع.. ان شاء الله بعد فترة قريبة بقدر أرجع أشتغل على موسيقى وأغاني جديدة".

عزة زعرور تنشر صورة ابنها شمس

وفي السياق نفسه، نشرت زعرور صورة لابنها "شمس"، الذي يعتبر نسخة مطابقة لوالده الفنان نور الدين، وذلك بعدما سألتها إحدى المتابعات إذا ما كانت ستكشف وجه ابنها أم سترفض ظهوره على السوشال ميديا.

وكانت عزة قد استقبلت مولودها في شهر أبريل من العام الجاري عن طريق عملية قيصرية.

وكانت الإعلامية قد أعلنت عن حملها في شهر نوفمبر الماضي، عن طريق نشر فيديو يجمعها مع زوجها ياسين وهما يرسمان لوحة تشير إلى جنين، وأرفقتها بتعليق: "بداية جديدة معك يا نور يا حبيب قلبي. لست مصدقة حتى أرى نتاج حبنا، ونحبه كثيراً.. أنتظر على أحر من الجمر يا قلب بابا وماما".

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