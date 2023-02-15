علاقة مريم أوزرلي وباسل الزارو للواجهة من جديد.. صورة تجمعهما في دبي

عادت شائعات علاقة النجمة التركية الشهيرة "مريم أوزرلي" والنجم المصري "باسل الزارو" الى الواجهة مجدداً وذلك بعد لقائهما الأخير في مدينة دبي الإماراتية.

حفل 100 Time

أقام متحف المستقبل في مدينة دبي حفل استقبال عدد كبير من أهم الشخصيات والمشاهير من جميع أنحاء العالم، حيث كرّمت مجلة "تايم" أكثر من 100 شخصية.

وقدّمت لهم جائزة impact awards time 100 تقديراً لجهودهم في بناء المستقبل، ومن أبرز المكرّمين النجم الهوليوودي الشهير "إدريس ألبا".

مريم أوزرلي وباسل الزارو يتصدّران الحفل

حضرت النجمة التركية "مريم أوزرلي" الى الحفل الذي أقيم في دبي وذلك رفقة النجم المصري الشهير ومقدّم البرامج "باسل الزارو".

واعاد حضورهما شائعات ارتباطهما الى الواجهة من جديد، خاصة وانهما ظهرا معاً في العام الماضي وبنفس الحفل الذي أقيم في دبي.

وظهر الثنائي بجانب بعضهما حيث كانت مريم أوزرلي ترتدي فستان أنيق ومزيّن بالكريستال أما باسل فقد ارتدى بدلة سوداء أنيقة.

علاقة مريم أوزرلي وباسل الزارو

بالرغم من ان الثنائي "مريم اوزرلي" و"باسل الزارو" قد نفيا وجود علاقة رومانسية تجمعهما، إلا أن ظهورهما المتكرر معاً ونشرهما للعديد من الصور جعل الشائعات تتصدّر عناوين الأخبار.

وتعود شائعات العلاقة التي تجمعهما الى عام 2018 حيث كانت مريم وباسل يلتقيان كثيراً وينشران صورهما معاً، ثم ألغيا متابعة بعضهما وحذفا جميع الصور مما أكّد بأنهما انفصلا بعد ذلك.