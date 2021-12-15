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علا الفارس تكشف زيف عقد زواج نسب لها.. والمهر 250 دينار أردني بالأقساط!

منشور 15 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 09:30
علا الفارس
علا الفارس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة عقد زواج نسب للإعلامية الأردنية علا الفارس، حيث نلاحظ وجود اسمها وجنسية زوجها وديانتها، لكن اتضح انها مزيفة.

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وبعد تناقل الصورة بشكل واسع، قررت علا الفارس الخروج عن صمتها وكشف زيف العقد المنسوب لها، إذ نشرة صورة العقد عبر حسابها على "تويتر" وأرفقته بتعليق: "يروج الذباب لعقد زواج مزور ومواقع وصحف تتناقله، والدي متوفي من ١٩٩٩ فكيف خرج من قبره ليزوجني مع اني كنت اتمنى ذلك".

وتابعت: "لا انا ولا وزوجي سبق لنا الزواج  وهو ليس ايراني ولو كان من الموزنبيق ما هي مشكلتكم؟ شوف الشروط واعرف قذارتهم وذمتهم الواسعة، عند الله تلتقي الخصوم".

وجاء في شروط العقد المزوَّر أن الزوج اشترط على الزوجة عدم التدخين داخل المنزل والسهر خارجًا في عطلة نهاية الأسبوع، واشترط الزوجة على زوجها عدم الاستشهاد بكتاب الشاه نامة.

وجاء في خانة كيفية دفع المهر أن المهر يبلغ قيمته 250 دينار أردني يقسط على أربع أقساط.

وشاركت الفارس تغريدة كتبت فيها: "بكل الاحوال دائما اركز على الجانب الآخر المشرق .. وهنا اقول للجميع "اصدقاء ..زملاء .. متابعين " كل الشكر لكل من قدم التهاني و بادر بإرسال الكلمات الرائعة و الجميلة ..ممتنه لكم بحجم السماء .. شكرا لكم من القلب… وزار الفرح داركم ان شاء الله".

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة الفارس، فكتبت إحداهن: "أتمنى ألا تفسد ترهاتهم جمال اللحظة أو تشغلك عنها. من يصدق ويهتم بهكذا فبركات لا يستحق ذرة اهتمام منك ولا من محبيك، ولا يتمنى لك الخير. خلي يولي".

وأضاف آخر: "تعودي من البعران اي شيئ استاذه علا يعيشون افلاس سياسي واخلاقي سلامي وامتناني".

كلمات دالة:علا الفارسعقد زواجنجومفنإعلامية اردنية

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